Geen prijsdaling, maar prijsstijging: Beats Flex een stuk duurder

Wil je graag Beats Flex kopen? Dan lijk je vanaf nu een stuk duurder uit. De oortjes worden in prijs verhoogd door Apple.

Natuurlijk denk je bij Apple natuurlijk vooral aan de varianten van de AirPods als het om muziek afspelen gaat. Het bedrijf heeft echter ook nog steeds de Beats-lijn waarbij het regelmatig met nieuwe producten komt. De Beats Flex zijn dat natuurlijk niet, maar opmerkelijk genoeg worden deze ineens wel een stap duurder, meldt twitteraar Pedro Henrique.

Een prijsverhoging van de Beats Flex

In de Verenigde Staten kostten de Beats Flex oortjes eerst 49,99 dollar, maar die prijs is ineens verhoogd naar 69,99 dollar. De prijs is dus van de een op de andere dag met ruim 40 procent omhooggegaan. In Nederland kosten de oortjes rond de 48,95 bij verschillende webwinkels als Belsimpel en 69,95 euro in de Apple Store.

Natuurlijk is de grote vraag waarom Apple ineens de prijzen van de Beats Flex verhoogd. Een reden kan natuurlijk zijn dat onderdelen van het gadget duurder zijn geworden. Door de lage prijs kan deze meer onder druk staan door prijsverhogingen.

Een jaar op de markt

De Beats Flex zijn afgelopen oktober gelanceerd en viel meteen op door de prijs. Ze zijn daarom een populair alternatief voor mensen die goedkope oortjes willen. De Flex zijn daarmee de opvolger van de BeatsX. De oortelefoon is gedeeltelijk draadloos. Ze zijn niet aan het apparaat verbonden met een snoer, maar wel aan elkaar.

Voor die 69,99 dollar krijg je oortjes met auto-play en heeft het ‘vind mijn’-integratie, zodat je ‘m makkelijk terug kunt vinden. Ook heeft het gadget een totale batterijduur van 12 uur zonder tussentijds opgeladen te hoeven worden.

Wachten op de AirPods

Apple komt vermoedelijk zelf dit najaar nog met de nieuwe AirPods. Dat is hoognodig aangezien de AirPods 2 alweer dateren uit 2019. Bovendien is er ontzettend veel concurrentie op het gebied van oortjes. Verschillende merken komen steeds meer met goedkopere alternatieven en dus kan Apple niet stil blijven zitten.