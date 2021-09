Philips Hue komt met veel nieuwe producten en integratie met Spotify

Philips Hue heeft een flink aantal nieuwe producten die binnenkort uitkomen. Wij vertellen je wanneer ze uitkomen en hoe duur ze zijn.

Philips Hue heeft vandaag een flink aantal nieuwe producten aangekondigd. Daartoe behoren vier nieuwe gradient-producten, nieuwe White ambiance Filament lampen, krachtigere badkamer- en plafondlampen en nieuwigheden in de app. Zo is het nu mogelijk om je verlichting te integreren met Spotify.

Spotify wordt ondersteund

De nieuwigheid die wellicht de meeste mensen zal aanspreken is de Spotify-integratie. De Hue-app verzamelt de metadata van Spotify waardoor de lampen niet alleen reageren op de beat van het nummer, maar ook op de genre en de sfeer. Bovendien kun je in het nieuwe tabblad Sync de helderheid, intensiteit en het kleurenpalet beheren. Vanaf 1 september wordt deze functie uitgerold via het early access-programma en na oktober zal deze functie definitief deel uitmaken van de Philips Hue App4.

De app krijgt ook een andere verbetering. Het is nu mogelijk om dynamische scènes toe te voegen. In plaats dat elk licht slechts één kleur behoudt, zorgen de scènes ervoor dat de lampen langzaam overgaan door verschillende kleuren te combineren. Daarnaast zijn er ook 24-uursscènes toegevoegd die gedurende dag het licht veranderen.

Nieuwe Philips Hue lampen

We hadden het op deze site al eerder over de Philips Hue Play gradient light tube, maar vandaag heeft Signify deze ook officieel aangekondigd. Deze plaats je onder of boven een televisie om de ideale sfeer te creëren.

Ook zijn er nieuwe Filament-lampen in White Ambience. Daarmee is het mogelijk om elke tint wit te krijgen. Van warm tot koel licht. Bovendien is er nu ook een witte E14-kaarslamp.

Ook de gewone slimme van Philips Hue ondergaan verandering. Zo zijn White ambience en Color ambience ook verkrijgbaar in exemplaren van 1100 en 1600 lumen. Zo krijg je de optimale helderheid in huis.

Philips Hue komt met nieuwe plafondlampen. Zo is er het Surimu-plafondpaneel en de Enrave-plafondlamp. Het biedt warm licht in de woonkamer en ze zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Ook in de badkamer komt er nieuwe verlichting. Met Xamento-inbouwspots en de Devere-plafondlamp is het mogelijk om je eigen spa-uitstraling te creëren.

Een update voor de sync box

Als laatste geeft het bedrijf ook de sync box een update. Deze zijn nu compatibel met de PlayStation 5 en Xbox Series X. Deze kan nu 120Hz ondersteunen met een beeldresolutie van 1080p of 1440p. Bij 60Hz is dit een 4K-resolutie.

Prijzen en releasedata Philips Hue

Philips Hue ambiance gradient lightstrip (beschikbaar vanaf 14 september in Europa) €59,99 (1m) / €149,99 (2m)

Philips Hue gradient Signe tafel- en vloerlamp (beschikbaar vanaf 14 september in Europa) €199,99 (tafel) / €299,99 (vloer)

Philips Hue Play gradient light tube (beschikbaar vanaf 26 oktober in Europa) €179,99 (compact) / €199,99 (bredere versie)

Philips Hue White ambiance Filament bulbs (beschikbaar vanaf 1 september in Europa) €29,99 (A60) / €39,99 (ST64) / €39,99 (G93) / €49,99 (ST72) / €49,99 (G125)

Philips Hue White, White ambiance en White and color ambiance 1100 lumen (US 75W) bulbs (beschikbaar vanaf 1 september in Europa) €19,99 (1-pack White) / €34,99 (1-pack White ambiance) / €59,99 (1-pack White and color ambiance)

White, White ambiance en White and color ambiance 1600 lumen (US 100W) bulbs (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa) €24,99 (1-pack White)/ €49,99 (1-pack White ambiance) / €69,99 (1-pack White and color ambiance)

White Filament kaarslamp (beschikbaar vanaf 1 september in Europa) €29,99 (1-pack) / €49,99 (2-pack)

Philips Hue Surimu plafondpaneel (beschikbaar vanaf 14 september in Europa) €269,99 (1200 x 300 mm) / €269,99 (600 x 600 mm)

Philips Hue Enrave plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa) €99,99 (S) / €159,99 (M) / €219,99 (L) / €259,99 (XL)

Enrave hanglamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa) €239,99

Philips Hue Devere plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa) €169,99 (M) / €229,99 (L)