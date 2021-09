Philips Hue te duur? Deze 5 goedkope alternatieven zijn het proberen waard

De lampen van Philips Hue zijn immens populair en dat is niet zonder reden. De kwaliteit van de verlichting ligt erg hoog en ook het systeem rondom de slimme lampen zit uiterst goed in elkaar. Al betaal je daar natuurlijk wel aardig wat geld voor.

Philips Hue is nu niet bepaald het meest toegankelijk merk als we naar het prijskaartje kijken en daarom begrijp ik goed dat mensen opzoek gaan naar goedkopere alternatieven. Wat dat betreft hoop ik dat dit artikel je kan helpen bij je zoektocht.

5 goedkope Philips Hue alternatieven

Hieronder licht ik vijf goedkope Philips Hue-alternatieven uit waarvan ik denk dat ze de moeite waard zijn. Meningen kunnen verschillen, maar mocht je opzoek zijn dan is het goed om eens onderzoek te doen naar de volgende vijf merken.

#1 Philips WiZ

Het eerste alternatief is afkomstig van hetzelfde bedrijf dat Philips Hue op de markt brengt. Naast Hue brengt Signify namelijk ook de slimme verlichting van WiZ op de markt. Deze lampen opereren wel echt in een eigen markt en zijn, ondanks de lagere prijs, wel erg goed van kwaliteit. Ze werken bijvoorbeeld niet met een Philips Hue Bridge, maar worden simpelweg met elkaar verbonden door middel van de WiZ-app. Deze maakt vervolgens via Wifi of Bluetooth verbinding met de lampen.

Een enkele lamp van Wiz tik in Nederland al vanaf €14 op de kop.

#2 YeeLight

De Xiaomi YeeLight staat in de markt bekend als misschien wel één van de best betaalbare Philips Hue-alternatieven. Dat heeft voornamelijk te maken met de ondersteuning voor veel verschillende slimme assistenten en de vele features die met de lamp gepaard gaan. Zo is het mogelijk om de lampen in te schakelen via Google Assistent, Siri en Amazon Alexa. De lampen werken ook goed in combinatie met Apple HomeKit en Samsung SmartThings.

De Xiaomi YeeLight is in staat om 16 miljoen verschillende kleuren te tonen, is volledig te automatiseren en werkt zonder bijbehorende Bridge of Hub. De prijs is €23,95 voor een enkele lamp.

#3 INNR: fijnste Philips Hue-alternatief

Persoonlijk ben ik best wel fan van de lampen van INNR, zo liet ik recent weten in mijn review van twee producten van het merk. De lampen zijn aanzienlijk goedkoper, makkelijk in te stellen en bieden een hoop fijne (herkenbare) functionaliteiten.

Nu moet ik heel eerlijk zeggen dat de lampen van INNR misschien niet een heel goed alternatief is voor beginners. Wel zijn de producten van INNR, zeker gezien de samenwerking met de Philips Hue Bridge, een uitstekende toevoeging op je bestaande collectie. Check de review hierboven voor meer informatie.

#4 LIFX

De Mini Day & Dusk lamp van LIFX is zonder twijfel een fantastisch alternatief op je Philips Hue verlichting. Deze lamp heeft ondanks zijn lage prijskaartje van €15,20 toch een hoop te bieden. Deze specifieke lamp heeft een uitstekende integratie met Google Assistent en Amazon Alexa, maar doet het ook uitstekend in combinatie met je IFTTT applicaties.

Het mooiste van alles is dat je de komende 22,8 jaar gebakken zit met iedere dag de juiste warmte verlichting. Althans, dat is wat het bedrijf belooft.

#5 Hombli

De slimme verlichting van Hombli is echt een uitkomst voor mensen die niet al te veel geld willen besteden aan lampen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld twee E27 lampen op de kop te tikken voor €22,89. Toch wordt je als consument wel voorzien van de mogelijkheid om je huis met 16 miljoen kleuren te verlichten, het licht te dimmen of zelfs te automatiseren.

Het is overigens niet nodig om de lampen met elkaar te verbinden door middel van een speciale bridge. Dit Philips Hue-alternatief is volledig te bedienen door middel van de meegeleverde applicatie en goedwerkende Wi-Fi verbinding.

Wat maakt Philips Hue zo goed?

De bovenstaande lampen zijn allemaal goede alternatieven op Philips Hue. Dus waarom zou je dan voor dat duurdere merk gaan? Een terecht vraag, maar het antwoord is eigenlijk best simpel: het werkt gewoon magistraal. Of het nu gaat om de vernieuwde app, de automatiseren van de verlichting of de kwaliteit: Philips Hue steekt er simpelweg met kop en schouders bovenuit.

Signify brengt binnenkort een hoop nieuwe producten op de markt en laat ze zelfs samenwerking met streamingdienst Spotify. Meer weten, check dan het artikel dat collega Jeroen er destijds over schreef.