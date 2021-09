Nieuwe iPhone kopen? Dit zijn vanaf september 2021 alle beschikbare opties!

Sinds de introductie van de iPhone 13, eerder deze week, is het aanbod in de Apple Store flink door elkaar gegooid. Het kan dus zijn dat de smartphone die jij eigenlijk op het oog had om aan te schaffen, niet meer beschikbaar is. Daarom helpen we je een handje.

In dit artikel zetten we alle iPhone-modellen op een rij die je in de Apple Store kunt kopen. Niet alleen de beschikbare modellen, maar ook de kleurenopties en de verschillende varianten worden besproken.

Welke iPhone kan ik nu kopen?

Wie na het september evenement van 2021 een gloednieuwe iPhone uit de Apple Store wil kopen, die heeft acht verschillende opties. Uiteraard is het mogelijk om uit de vier nieuwe iPhone 13-modellen te kiezen, maar er zijn dus ook nog vier oudere modellen die je aan kunt schaffen. Zo blijven de iPhone 12, 12 mini, SE (2020) en 11 nog in het aanbod.

Maar welke mogelijkheden heb je dan precies? We zetten het op een rij:

De gloednieuwe modellen

Apple heeft op dinsdag 14 september, tijdens het California Streaming evenement, wederom vier nieuwe iPhone modellen aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf van Tim Cook heeft de iPhone 13-serie in het leven geroepen en deze is nu direct aan te schaffen in de Apple Store.

De iPhone 13 mini is het goedkoopste model uit de serie. De standaardversie van dit toestel (met 128GB opslagcapaciteit) kost €809. Voor het 256GB model betaal je €929 en voor het 512GB model moet je €1159 aftikken. De kleine smartphone is beschikbaar in de kleuren Roze, Blauw, Middernacht, Sterrenlicht en (PRODUCT)RED.

Diezelfde kleurenopties zijn ook beschikbaar voor de iPhone 13 die je vanaf €909 aan kunt schaffen. Uiteraard spreken we ook hier van het model met 128GB opslagcapaciteit. Wil je daar 256GB van maken kost het toestel je €1029 en met 512GB opslagcapaciteit ben je €1259 kwijt.

De iPhone 13 Pro is aan te schaffen in de kleuren Sierra Blue, Zilver, Goud en Grafiet. De smartphone draagt standaard 128GB aan opslagcapaciteit met zich mee en dat kost je als consument €1159. Verder is de opslag uit te breiden naar 256GB (€1279), 512GB (€1509) en 1TB (€1739).

Hoewel de iPhone 13 Pro Max dezelfde kleurenopties deelt met de Pro, liggen de prijzen wel uit elkaar. Voor het 128GB-model betaal je €1259, voor het 256GB-model €1379 en voor het 512GB-model €1609. Uiteraard heb je ook hier de mogelijkheid om voor de 1TB opslag te kiezen. Dat geintje kost je bij de Pro Max €1839.

De oudere iPhone-modellen

Nu heb je de mogelijkheid om bij Apple voor ook voor oudere modellen te kiezen. Deze werken nog uitstekend en zijn doorgaans een stukje goedkoper. Zo ook de iPhone 12 serie waar de twee meest toegankelijke modellen in het aanbod zijn gebleven.

De iPhone 12 is beschikbaar in de kleuren Paars, Blauw, Groen, Wit, Zwart en (PRODUCT)RED. Standaard wordt de telefoon met 64GB opslagcapaciteit geleverd en dat kost je als consument €809. Wil je liever met meer geheugen aan de slag, dan is het goed om te weten dat er ook een 128GB optie (€859) en 256GB optie (€979) is.

De iPhone 12 mini is beschikbaar in exact dezelfde kleurenopties en samenstellingen. Alleen de prijs is anders. Het 64GB-model kost €689, waar het 128GB-model de consument €739 kost. Wil je met 256GB opslagcapaciteit aan de slag gaan, dan moet je rekening houden met een kostenpost van €859.

Als we nog een jaar terug in de tijd gaan komen we uit bij de iPhone 11. Deze smartphone is ook nog steeds te verkrijgen in de Apple Store vanaf €589. In dat geval heb je het model met 64GB opslagcapaciteit. Het toestel is beschikbaar in de kleuren Paars, Groen, Wit, Zwart, Geel en (PRODUCT)RED. Wil je meer opslag, dan heb je ook nog de 128GB optie en die kost je €639.

De meest budgetvriendelijke optie die je hebt in de Apple Store is overigens de iPhone SE uit 2020. Dit model is beschikbaar in de kleuren Wit, Zwart en (PRODUCT)RED. Het toestel kost je €492,10 als je voor 64GB opslagcapaciteit kiest. Wil je 128GB, dan betaal je €542,10.