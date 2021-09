De nieuwe iPad aangekondigd: dit is alles dat je moet weten

Tijdens het California Streaming evenement begon Apple zijn presentatie, na Apple TV+ met de aankondiging van de nieuwe iPad. Deze nieuwe versie zal de nieuwe standaard versie van de reeks worden. Wij zetten de belangrijkste punten op een rij

We hebben de belangrijkste punten van deze nieuwe iPad op een rij gezet. Op die manier ben jij weer helemaal op de hoogte.

Alles over de nieuwe iPad

#1 Er is nog steeds een Home knop

Het eerste wat opvalt aan de nieuwe iPad is dat hij nog altijd gebruik maakt van een standaard Home-knop. Dus als je daar geen afscheid van kan nemen, dan is dit nieuwe apparaat een must-have. Lekker ouderwets gebruikmaken van Touch ID en de verschillende apps oproepen.

#2 Maakt gebruik van een A13 Bionic Chip

De nieuwe iPad gaat gebruik maken van de nieuwe A13 Bionic Chip. Deze moet er voor zorgen dat de prestaties van het apparaat flink verbeterd worden. Op die manier kun je nog beter genieten van je favoriete games. Of bepaalde apps die veel vragen van je apparaat.

#3 Betere camera

De nieuwe iPad maakt gebruik van een nieuwe camera. Het gaat om een 12MP ultrawide camera. In eerste instantie vraag je je misschien af waarom een apparaat als deze nou een camera nodig heeft. Foto’s maken doe je waarschijnlijk niet, maar de nieuwe camera zorgt er voor dat je betere videogesprekken kan maken. Daarbij maakt hij gebruik van Center Stage. Wanneer je tijdens het videobellen beweegt, dan draait de camera met je mee. Op die manier ben je dus altijd in beeld.

#4 Alleen de eerste generatie Apple Pencil wordt ondersteund

Mocht je graag werken met de Apple Pencil, dan hebben we een klein beetje slecht nieuws. Hij ondersteunt alleen de eerste generatie versie. Dat had wel iets meer gemogen

#5 De prijs van de nieuwe iPad

Tot slot is het natuurlijk goed om te weten hoeveel de nieuwe iPad gaat kosten. In de Verenigde Staten krijgt hij een prijs van 329 dollar. Daarvoor krijg je overigens wel een 64GB-versie, wat de standaard variant is. Dat is dus dezelfde prijs voor het model van vorig jaar, maar dan twee keer zoveel opslag. De batterij moet de hele dag meegaan, zodat je er dus heel wat uurtjes video op kan kijken of andere dingen mee kunt doen.