Nieuw in iOS 15: 6 extra widgets voor je homescreen (iPhone en iPad)

Met de widgets van iOS 14 zette Apple de eerste stap naar een meer productief homescreen op de iPhone en iPad. Een groot aantal apps heeft inmiddels ook een eigen widget, maar dat houdt Apple niet tegen om in iOS 15 meer widgets toe te voegen.

De nieuwe versie van het besturings­systeem voor de iPhone en iPad (iPadOS 15) heeft zes nieuwe widgets. Om precies te zijn een voor je e-mail, contacten, Game Center (geweldig, echt niet nodig), de App Store, slaap en locaties.

Mail-widget

Met de mail-widget van iOS 15 heb je snel toegang tot de nieuwste e-mails in een van je mailboxen. De kleine variant van de widget toont de twee meest recente e-mails en de grote versie heeft plaats voor vier berichten. Je kunt zelf een mailbox kiezen door lang op de widget te drukken en ‘Wijzig widget’ te openen.

De Contacten-widget toont snel de belangrijkste personen. Indien ze hun locatie met je delen, staat die er meteen onder. Na een tik op een contact, wordt een scherm getoond waarmee je iemand meteen een bericht kunt sturen, kunt bellen en hun laatste berichten en gedeelde links kunt zien.

Game Center

Je was het misschien vergeten, maar iOS 15 bevat nog steeds Game Center, de plek waar games die je speelt highscores bijhouden en je vrienden kunt uitdagen. In de widget ‘Ga door met spelen’ kun je snel games starten die je recent hebt gespeeld. Er zijn drie varianten: de kleine, vierkante widget toont één game, de medium-variant toont drie games en de grote widget toont vier games. Er is ook een widget ‘Vrienden spelen’ die laat zien welke games je vrienden aan het spelen zijn.

Slaap

In de Slaap-widget van iOS 15 kun je slaap­gegevens bekijken en je slaapschema herzien. Deze widget is alleen in het kleine, vierkante formaat beschikbaar. Ook is deze alleen nuttig als je een app of Apple Watch gebruikt om je slaap te tracken. De data komt uit de Gezondheid-app.

App Store

In iOS 15 heeft ook de App Store zijn eigen widget. Deze toont verhalen, verzamelingen en in‑app evenementen van het Vandaag-tab meteen op je begin­scherm. De kleine variant toont één item en de grote variant drie verschillende items.

Locatie vrienden en objecten

Met de ‘Zoek mijn’-widget op het beginscherm zie je snel waar je vrienden uithangen en waar je spullen zijn. Je kunt de locatie van één contact (bijvoorbeeld je partner) in de widget laten tonen. Objecten met een AirTag kunnen ook getoond worden. Deze widget is er in twee formaten.