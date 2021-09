NBA Now verschijnt later dit jaar op iOS en Android: dit moet je weten

Mocht je een liefhebber zijn van basketball en wel eens los gaat met games, dan is er sinds vorige week NBA 2K22. Maar mocht je nou graag een basketballgame op iOS of Android willen spelen, dan moet je NBA NOW 22 in de gaten houden.

Een paar maanden geleden verscheen de game NBA 2K21 als onderdeel van Apple Arcade op iOS. Die game was echter niet de moeite waard, zoals je hier kunt lezen. Wellicht dat NBA Now 22 het beter gaat doen.

NBA Now 22 op iOS en Android

NBA Now 22 verschijnt waarschijnlijk volgende maand op iOS en Android. Het is echter nu alvast mogelijk om de game als een pre-order te registreren. Wanneer je dat doet, dan word je door de ontwikkelaar beloond. Zo krijg je een Joel Embiid player card. De Center van de 76-ers is dan ook de bekende kop die we in de trailer voorbij zien komen. Die trailer is hier te bekijken.

Naast dat je Joel Embiid krijgt in NBA Now 22 wanneer je de game pre-ordert, kun je ook nog een paar andere elementen verwachten. Denk daarbij aan boost cards, condition recovery cards, live premium player packs en gold consumable boxes. En daarmee wordt ook wel duidelijk dat we hier te maken hebben met een free-to-play game die door middel van dit soort elementen de speler van zijn zuurverdiende geld wil beroven. Wat dat betreft is het even opgepast.

Genoeg te doen

Volgens de ontwikkelaar kun je in NBA 22 aan de slag met de dertig verschilende teams uit de game, maar zijn er ook een aantal legendarische spelers in de game te vinden. In totaal zijn er meer dan 4.000 kaarten in de game te verdienen, waardoor er dus genoeg te doen is in de game. Liever een game vanaf de Apple Arcade scoren? Dan zijn dit wat aanraders.