Altijd vergaderen: Microsoft Teams werkt nu met CarPlay

Het oude normaal komt langzaam dichterbij, inclusief de files. Microsoft Teams is here to stay en komt vandaag met ondersteuning voor CarPlay. Nooit meer een excuus om een vergadering te missen. Concurrent Zoom had deze functie overigens al langer, namelijk al sinds 2018.

Hoewel bepaalde moderne voertuigen wel camera’s hebben die op de bestuurder gericht zijn, beperkt Teams zich in de auto tot audio. Dat heeft vooral te maken met de verkeersveiligheid. Naar je collega’s kijken is niet bevordelijk voor de verkeersveiligheid.

Microsoft Teams via Siri en CarPlay

Teams-gebruikers met CarPlay zien het icoon van de app op hun dashboard verschijnen. Het is mogelijk om een gesprek te starten door in de interface een contact te kiezen, maar het kan ook via Siri. Je kunt een individuele gebruiker via Teams bellen (“Bel Jeroen Kraak met Teams”) maar ook een groepsgesprek is mogelijk (“Bel Jeroen Kraak en Jelle van Es met Teams”).

Deelnemen aan vergaderingen en oproep accepteren kan ook via CarPlay. Microsoft heeft er verder voor gezorgd dat werkgevers de optie om Teams via CarPlay te gebruiken kunnen blokkeren. Mocht de app niet verschijnen, dan is dit waarschijnlijk het geval.

Verdere verbeteringen

Een andere noemenswaardige verbetering in de Teams-app voor iOS is ondersteuning voor CallKit. Hierdoor komen oproepen nu direct binnen in de Telefoon-app van de iPhone. Je wordt bij het beantwoorden van een gesprek niet langer naar de Teams-app gestuurd.