9 memorabele Apple reclames uit het afgelopen decennium (2011 – 2021)

Van de iconische 1984 reclame tot de welbekende “Get a Mac”-campagne. Apple heeft in het verleden vele iconische reclames voortgebracht. De meesten daarvan zijn inmiddels behoorlijk oud, maar ook in het recente verleden heeft Apple indruk gemaakt met een aantal memorabele reclames.

Wij zijn in de ‘moderne’ geschiedenisboeken gedoken en vonden daar een behoorlijk aantal bijzondere Apple reclames. De negen meest memorabele hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Memorabele Apple reclames van het afgelopen decennium

2011 – John Malkovich en Siri (iPhone 4S / Siri)

In 2011 bracht Apple de iPhone 4S uit. Deze verbeterde versie van de gewone iPhone 4 had een aantal interessante nieuwe features, waaronder Siri. Inmiddels is de spraakassistent niet weg te denken uit de producten van Apple, maar in 2011 was het een grote vernieuwing. Om het publiek kennis te laten maken met Siri werd John Malkovich ingehuurd. Het resultaat is deze eenvoudige, maar effectieve reclame.

2013 – Misunderstood (iPhone)

Met deze reclame wist Apple zowaar een Emmy Award te winnen. In de reclame zien we hoe een jongen tijdens Kerst alleen maar op zijn telefoon zit. Geen reclame voor iPhone zou je zeggen, maar aan het einde van de reclame wordt duidelijk waarom hij op z’n telefoon zat. Hij was een Kerstfilm aan het maken van zijn familie. Beetje zoetsappig, maar wel geslaagd.

2014 – The Song (MacBook Air)

Emotie in reclames werkt, en dus is ook Apple er niet vies van. Zo kregen we in 2014 opnieuw een hartverwarmende kerst reclame. Hierin zien we hoe een meisje een plaat vindt met daarop een opname van haar oma die “Love is Here to Stay” zingt voor haar inmiddels overleden man. Het meisje gebruikt vervolgens haar MacBook om haar eigen zang toe te voegen aan de opname. Het resultaat is een duet dat haar oma op Kerstochtend tot tranen roerde.

2016 – Cookie Monster (iPhone 6s / Siri)

Siri is zo eenvoudig dat iedereen het kan gebruiken, zelfs Cookie Monster. Zo blijkt in deze reclame uit 2016. Hierin zien we hoe het populaire Sesamstraat karakter koekjes bakt met de hulp van Siri. We hebben ook de behind the scenes video toegevoegd omdat deze zo leuk is.

2017 – The Rock x Siri Dominate the Day (iPhone 7 / Siri)

Apple heeft in de loop der jaren regelmatig bekende namen ingehuurd voor haar reclames, maar The Rock is zonder twijfel de grootste (letterlijk en figuurlijk). De ongekend succesvolle acteur is altijd druk met nieuwe projecten. Hoe hij dit strakke schema kan volhouden? Volgens deze reclame is het dankzij Siri.

2017 – Barbers (iPhone 7 Plus)

Ieder jaar krijgt Apple het weer voor elkaar om een geweldige camera af te leveren op haar smartphone. Dat doet het bedrijf onder andere door nieuwe functies toe te voegen, zoals de Portrait mode. Dankzij deze functie kun je fantastische portretfoto’s maken waarop je nog knapper lijkt dan je al bent (toch?). Zo’n toffe functie verdient een minimaal net zo toffe reclame, en daar is Apple zeker in geslaagd.

2018 – Color Flood (iPhone XR)

In 2018 kwam Apple met de iPhone XR. Deze smartphone had een hoop te bieden, maar in deze reclame was alle aandacht gericht op het liquid retina display. Volgens een Apple een scherm dat kleuren laat vloeien en tot leven laat komen. Hoe je dat het beste laat zien in een reclame? Volgens Apple met een hele berg freerunners.

2019 – Bounce (AirPods)

In 2019 vond Apple het nodig om de AirPods nog maar weer eens te promoten. Dat deden ze met de stijlvolle zwart wit reclame genaamd Bounce. Hierin zien we een man die letterlijk door de stad stuitert. Bij het maken van deze reclame is voornamelijk gebruik gemaakt van practical effects. De trampolines werden achteraf weggewerkt. Het resultaat is zeer indrukwekkend.

2020 – Snap (AirPods Pro)

Niet alleen de gewone AirPods kregen een toffe reclame, ook de Pro versie werd in het zonnetje gezet. In 2021 liet Apple op creatieve wijze zien wat de AirPods Pro zo uniek maakt. We zien een meisje door een drukke stad rennen. Het ene moment met Transparancy mode aan en het andere moment met Noise Cancellation. Het is in deze reclame letterlijk een wereld van verschil.

Welke is jouw favoriet? Of zijn er nog reclames die we vergeten zijn? Laat het weten in de reacties.