Marvel Podcasts Unlimited abonnement komt naar Apple

Marvel Entertainment en SiriusXM bieden samen een exclusieve podcast aan voor Marvel-fans. Via Apple Podcasts is het mogelijk om je te abonneren op de content van Marvel Podcasts Unlimited.

De komst van het podcast-kanaal is een uitstekende toevoeging op de Marvel Unlimited dienst die ook al via je Apple ID is aan te schaffen. Met die desbetreffende applicatie krijg je toegang tot een gigantisch aanbod aan comics van Marvel.

Marvel Podcasts Unlimited

Wie geen genoeg kan krijgen van de verhalen van Marvel, die zit gebakken met Podcasts Unlimited. Via deze weg krijg je als fan toegang tot audioverhalen over je favoriete helden. Denk hierbij aan Star-Lord (Guardians of the Galaxy), Black Widow, Hawkeye, Doctor Doom (Fantastic Four) en Wolverine (X-Men). Het kan overigens alle kanten opgaan op dit kanaal. Je krijgt namelijk zowel voorbedachte als geïmproviseerde verhalen te horen.

Je kunt het abonnement op Marvel Podcasts Unlimited eerst zeven dagen gratis uitproberen. Daarna wordt er een bedrag van €3,99 per maand gevraagd. Mocht je interesse hebben dan kun jij je via deze link abonneren.

Ook gratis content

Wie gek is op de content van Marvel, die hoeft overigens niet te betalen om daar van te kunnen genieten. Op Apple Podcasts zijn verhalen als Wolverine: The Lost Trail en Wastelanders gratis te beluisteren. Wat betreft die laatste krijg je toegang tot verhalen over Peter Quill, Rocket, Red en Emma Frost.

Wil je de wat meer exclusievere en spannendere verhalen horen? Dan is een abonnement op Marvel Podcasts Unlimited wel degelijk aan te raden. In de Wastelanders-serie krijg je via deze weg dus toegang tot een heerlijke Hawkeye verhaal, maar staan ook Doom en Black Widow dus op je te wachten.

Eerder dit jaar introduceerde Apple Podcasts een manier voor content creators om eindelijk geld te verdienen met hun Podcasts. Meer weten over deze nieuwe functionaliteit? Check dan zeker even het artikel hierboven!