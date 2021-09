5 MagSafe-telefoonhouders om de iPhone 12 in je auto te gebruiken

Wanneer je een beetje moderne auto hebt, dan is het vaak mogelijk om je iPhone 12 via CarPlay te verbinden en op die manier gebruik te maken van verschillende apps die je rijdt. Maar wanneer je die optie niet hebt, dan is een MagSafe-telefoonhouder een goede optie. Wij zetten vijf keuzes op een rij.

MagSafe-telefoonhouders voor de iPhone 12

ESR Halolock

We trappen het overzicht af met de zogenaamde ESR Halolock, die je bevestigt op je ventilatie-uitgang. Het is mogelijk om daar een oplader aan te koppelen en op die manier je iPhone 12 draadloos op te laden wanneer je hem gebruikt. Hij werkt met een krachtige magneet goed aan de smartphone gekoppeld en moet er voor zorgen dat alles stevig vastzit wanneer je met 100 kilometer per uur over de snelweg knalt.

29,99 euro

De TechMatte MagGrip

De TechMatte MagGrip is een erg simpel model. Ook deze zet je vast op je ventilatie-uitgang en vervolgens plaats je de iPhone 12 er op. Dat kan zowel verticaal als horizontaal. De installatie is makkelijk en rijd je er zo mee weg. De houder mist de mogelijkheid om de smartphone draadloos op te laden, maar dan kun je nog altijd een ouderwetse kabel in je iPhone pluggen om hem tijdens het gebruik van stroom te voorzien.

18,99 euro

Otterbox Performance Mode

Otterbox is een partij die heel veel verschillende accessoires op de markt heeft gebracht. Wat dat betreft is het niet heel erg gek dat ze ook een MagSafe-telefoonhouder voor de iPhone 12 hebben. Ook deze is relatiefsimpel en klik je gemakkelijk vast. Vervolgens plaats je smartphone er op en kun je fijn rondrijden terwijl je iPhone je vertelt welke kant je op moet rijden.

21,89 euro

Otterbox Zuignap MagSafe voor iPhone 12

Heb je geen zin in gedoe met je ventilatiepoorten? Dan kun je ook gebruik maken van een houder die je via een zuignap aan je raam vastplakt. Dat is wel iets minder stevig, in het verleden wel eens meegemaakt dat het er af valt. Maar door de MagSafe-houder, valt de iPhone 12 dan wel keurig mee. Of je dat wil, dat is maar de vraag.

27,99 euro

Spigen OneTap

We sluit dit rijtje met MagSafe-telefoonhouders voor de iPhone 12 af met een houder van Spigen. Net als de bovenstaande Otterbox is het een variant die werkt met de optie om hem aan het raam of op het dashboard te plakken. Hij zou dan vastplakken door een zelfklevend gelkussen. Vervolgens houdt hij de smartphone vast via de magneet en kun je dus ook met dit apparaat makkelijk navigeren terwijl je rijdt .

30,30 euro