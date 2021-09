MacBook Pro: macOS Monterey toont resolutie die we niet eerder zagen

Tijdens het laatste Apple-event zijn er heel veel nieuwe producten aangekondigd. En die kun je vanaf vandaag scoren. Er was echter geen nieuwe MacBook Pro, maar de geruchten dat zo’n nieuwe laptop er aankomt nemen wel steeds meer toe.

Onlangs verscheen al het gerucht dat er plannen zouden zijn om binnenkort een speciaal evenement te houden rondom een nieuwe MacBook Pro. En nu vinden we de laatste beta-update van macOS Monterey nieuwe hints daarvoor.

Nieuwe MacBook Pro lijkt er aan te komen

De website Apple Insider meldt dat ene Steve Moser in de code is gedoken van de nieuwe beta van macOS Monterey. En daar zou bij screen resoluties nu twee nieuwe varianten te vinden te zijn. Het gaat om de opties “3456 x 2234 Retina” en “3024 x 1964 Retina”. Op dit moment zijn er nog geen MacBooks die deze resolutie hebben, waardoor het zou gaan om een nieuwe MacBook Pro.

De huidige MacBook Pro heeft bij de 13-inch variant een resolutie van 2560 bij 1600. De 16-inch versie doet het met een scherm die een resolutie van 3072 bij 1920 ondersteunt. Daarnaast zouden ze gaan werken met een pixel dichtheid van rond de 250ppi Dat is dus wel even iets anders dan deze nieuwe resoluties en de kans dus redelijk groot is dat dit verwijst naar een nieuw model. Eerder gingen we er al vanuit dat deze binnen enkele weken zouden worden aangekondigd.

Nieuwe modellen

Er zouden uiteindelijk twee nieuwe modellen van de MacBook Pro gaan komen. Het gaat daarbij om een 140 en een 16-inch model. Deze zouden gebruik gaan maken van de nieuwe Apple Silicon chips (het zou daarbij gaan om de nieuwe M1X chip), Mini LED backlights, een verbeterde front-facing camera en de Touch Bar zou ontbreken of op een andere manier worden ingevuld. Tot slot wordt er gebruik gemaakt van een MagSafe magnetic charging systeem.