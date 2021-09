Veelbesproken MacBook Air laat voorlopig nog op zich wachten

Er zijn op dit moment heel wat geruchten over een nieuwe reeks MacBook Pro’s. De verwachting is dat daar binnenkort een speciaal evenement voor wordt gehouden en ze niet lang daarna op de markt komen. Mocht je echter wachten op een nieuwe MacBook Air, dan moet je nog wat geduld opbrengen.

Er zijn al wat geruchten geweest over een nieuwe MacBook Air. Deze zou gebruik maken van een 13.3-inch mini-LED scherm. We dachten eerst dat ze in de zomer van 2022 zouden gaan komen, maar nu moeten we er nog iets langer op wachten.

Voorlopig geen nieuwe MacBook Air

Dat is althans hetgeen dat de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo stelt. Hij was eerder in de veronderstelling dat de nieuwe MacBook Air in de zomer van 2022 zou gaan uitkomen. Maar in een nieuwe update naar zijn klanten, die is opgepakt door CultofMac, stelt hij zijn verwachting bij. De productie zou nu in het derde kwartaal van 2022 echt goed op gang moeten komen, waarna hij dan in de herfst moet verschijnen.

De laatste keer dat de MacBook Air voorzien werd van een nieuw model, was niet eens zo heel lang geleden. Eind 2020 kreeg hij een nieuwe versie. De belangrijkste update van dat model was dat hij gebruik maakte van de nieuwe M1-chip van Apple in plaats van de Intel Chip. De verwachting is dat de versie die in 2022 op de markt gebracht gaat worden, meer veranderingen brengt. Naast een verbeterde versie van de M1-chip moet je dan denken aan het Mini-LED scherm dat een hogere contrastratio oplevert, zwart beter zwart laat zien en minder stroom verbruikt.

Nog even wachten

Maar omdat de MacBook Air pas in 2022 komt, is de verwachting dat er in de tussentijd nog heel wat andere verbeteringen gaan worden doorgevoerd. Een aantal daarvan zien we wellicht al terug in de nieuwe MacBook Pro, die dus binnenkort worden verwacht.