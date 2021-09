Accessoires voor Mac: de 5 allerbeste toetsenborden in 2021

Wanneer je je Mac of zelfs je MacBook gebruikt om op te werken, dan is een goed toetsenbord min of meer een must. De kans is groot dat je daarbij een toetsenbord van Apple koopt of je hebt er zelfs al één die er standaard bij zit. Maar misschien wil je een nieuwe setup maken voor op kantoor wanneer je je MacBook meeneemt en wil je niet elke keer je toetsenbord meeslepen. Dit zijn daarbij varianten die gelden als een goede tip.

Vijf toetsenborden voor de Mac(Book)

Apple Magic Keyboard

We beginnen het overzicht met een toetsenbord van Apple zelf. De Apple Magic Keyboard werd een paar jaar geleden geïntroduceerd en heeft sinds die tijd een aantal verschillende versies gekregen. Wat ze gemeen hebben, is dat ze lekker compact zijn en net zo fijn tikken als het toetsenbord dat je gebruikt op je MacBook zelf. Op die manier kun je makkelijk overschakelen en vliegen je vingers over het toetsenbord. Hij is draadloos en is op te laden met een USB-C naar Lightning kabel.

Scoor hem hier

Logitech MX Keys

Logitech heeft in zijn portfolio heel wat verschillende draadloze toetsenborden. De MX Keys is daarbij echt een perfect alternatief op een toetsenbord van Apple zelf. Ook deze is draadloos en tikt lekker weg. De toetsen hebben allemaal een klein kuiltje in de toets. En dat zorgt er voor dat je heel makkelijk blind kunt typen en goed aanvoelt waar je handen zich bevinden. Daarnaast is het een lekker groot model, waardoor je alle ruimte hebt om er op te rammen. Daarbij komt dit model nog met een polssteun. Ideaal dus voor je werkkamer.

Scoor hem hier

Anne Pro 2

Vind je het fijn om vooral met een kleine toetsenbord te werken? Dan is de Anne Pro 2 een ideale variant. Het is een product dat lekker klein is en op die manier makkelijk is mee te nemen in je tas. Daarnaast is het mogelijk om hem aan verschillende apparaten te koppelen en tussen te wisselen. Dus het enige moment gebruik je hem bij je MacBook om hem daarna te gebruiken bij je iPad. Kortom, een product dat van vele markten thuis is.

Scoor hem hier

Macally BTMINIKEY

Heb je geen zin om de hoofdprijs te betalen voor een toetsenbord? Dan is deze variant van Macally een goede keuze. Voor een paar tientjes heb je een net draadloos toetsenbord. Deze is bovendien plat en het is mogelijk om hem met drie verschillende apparaten te verbinden. Dus ook op dat gebied is het mogelijk om hem op vele manier te gebruiken.

Scoor hem hier

Logitech Ergo K860

De Logitech Ergo K860 nemen we als laatste mee in dit rijtje. Zoals de naam al een beetje doet vermoeden is het een toetsenbord die draait om de ergonomische mogelijkheid. Het is daarmee een apparaat die het anders doet dan de andere apparaten en wellicht ook even wennen is, maar uiteindelijk zorgt het er voor dat je minder last krijgt van je gewrichten tijdens het werken. Hij komt samen met een kussen voor je polsen, waardoor je in één klap klaar bent.

Scoor hem hier