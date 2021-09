De gloednieuwe M1X MacBook Pro zien we mogelijk sneller dan verwacht

Apple lijkt het voorlopig maar druk te hebben met alle nieuwe producten. Deze week wordt de iPhone 13 zeer waarschijnlijk aangekondigd, maar daarna zouden we niet al te lang hoeven te wachten op een nieuwe MacBook Pro die gebruik zou gaan maken van de M1X chip.

Dat is althans hetgeen dat vanuit de nieuwsbrief vanuit Bloomberg naar voren lijkt te komen. Daarin stelt Mark Gurman dat de nieuwe MacBook Pro met een M1X chip al binnen een aantal weken zou worden uitgeleverd.

MacBook Pro met M1X

Er gaan al lang geruchten over de nieuwe M1X chip. Een achtergrond daarvan lees je hier met de dingen die we denken te weten. Vorig jaar verschenen de eerste producten met de M1 chip en die werden enorm goed ontvangen. Het is dan ook aan te nemen dat Apple werkt aan nieuwe producten die verbeteringen brengen. Alleen verwachten we ze nog niet zo snel. Een paar weken vanaf nu in de winkel lijkt ons iets te rooskleurig voor de MacBook Pro.

Dat gezegd hebbende is het ook alweer een jaar geleden dat de huidige apparaten op de markt zijn gekomen. En de wereld lijkt de tijd van corona langzaam iets achter zich te laten, waardoor de productie weer wat omhoog kan gaan. En daarom zou een nieuwe MacBook Pro-onthulling dus nabij zijn. Volgens Bloomberg zou dat niet op het aankomende evenement zijn. Dat zou echt bedoeld zijn voor de iPhone 13-onthulling. In het verleden hebben we echter gezien dat Apple redelijk snel na elkaar evenementen kan organiseren. Dus wellicht dat we over een week of twee dus een nieuw evenement hebben met dit als onderwerp.

Nog een paar geruchten

Naast dat het evenement niet lang op zich zou wachten en de nieuwe MacBook Pro dus gebruik zou maken van de nieuwe M1X chip, zou er ook spraken zijn van een MagSafe magnetic charging systeem. De Touch Bar zou ook verdwijnen en er zou gebruik gemaakt worden van een mini LED-backlit display.