Logi Dock: nieuw USB-C-dock voor vergadertijgers met een Mac

Logitech lanceert het Logi Dock. Een USB-C-dock speciaal ontworpen voor Mac- of PC-gebruikers die veel tijd doorbrengen in vergaderingen via Zoom, Microsoft Teams of Google Meet. De nadruk ligt niet op extra veel connectiviteit, maar op goede audio en bedieningsgemak.

De fabrikant omschrijft het dock zelf als een combinatie tussen een speakerphone en USB-C-hub. Er zitten meerdere luidsprekers in en ook microfoons die achtergrondgeluid en reflecties filteren. Een rij knoppen aan de bovenkant maakt het mogelijk om Teams, Zoom of Meet snel te bedienen.

USB-C-dock met nadruk op audio

Om precies te zijn zitten er zes microfoons, twee speakers en twee passieve radiators voor extra lage tonen in. Natuurlijk is het Logi Dock ook gewoon een hub. Je kunt het apparaatje door middel van USB-C aan een MacBook verbinden en vindt op de achterkant, twee keer USB-A 3.1 (5Gbps), drie keer USB-C 3.1 (5Gbps) een DisplayPort 1.4 ([email protected] HDR) en een HDMI 1.4b-poort ([email protected] HDR).

Ook aanwezig: een Kensington-vergrendelingsaansluiting en een Bluetooth-koppelingsknop voor een draadloze headset. Voor laptopgebruikers kan een van de USB-C-aansluitingen tot 100 W stroom leveren om de batterij op te laden. Genoeg voor iedere MacBook.

Aan de bovenkant zijn niet alleen volumeknoppen te vinden, maar ook sneltoetsen voor het in- en uitschakelen van de microfoon, camera en om oproepen te accepteren. Een lampje toont wanneer er een vergadering gepland staat. Dit werkt met Office 365 en Google Apps for Business , nee G Suite , nee… Google Workspace.

Prijs en beschikbaarheid

Het product is platformonafhankelijk (Mac en Windows) en is ontworpen om specifiek te werken met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet/Voice. Er worden twee kleuren aangeboden, namelijk grafiet en wit. De wereldwijde release staat gepland voor de loop van de winter en de vraagprijs is € 449,-