Klassieker Crossy Road binnenkort te spelen op Apple Arcade

Apple lijkt deze week zijn handen vol te hebben aan Apple Arcade. Gisteren hadden we al het nieuws dat je binnenkort aan de slag kunt gaan met LEGO Star Wars Battles.

Vandaag schreven we ook al iets over Apple Arcade, namelijk de games die deze week gaan uitkomen. En daar zitten twee potentiële toppers bij. En binnenkort kunnen we er andermaal een game aan toevoegen.

Crossy Road naar de Apple Arcade

Want een absolute klassieker komt naar Apple Arcade: Crossy Road. Of in dit geval gaat het om Cross Road+. Die plus zien we wel vaker bij games die al uit zijn en dan worden overgezet naar het Arcade-platform. Het is overigens niet de eerste game die de ontwikkelaar op het platform uitbrengt. Eerder was het al succesvol met de game Crossy Road Castle. Dat was in februari van 2020 één van de eerste toffe toevoegingen aan het platform. Volgens Apple wordt deze Plus-versie van de game aangepast om zo te passen binnen het nieuwe platform. De aankondiging van de game werd gedaan via Twitter.



Coming Soon to Apple Arcade: Crossy Road+ Why did the chicken cross the road? If only @HipsterWhaleDev told us the secret to get to the other side. Jump and cluck across the streets, but watch out for obstacles along the way! ⏰ Set a reminder: https://t.co/MHbrgIkEXX pic.twitter.com/xNOtFAHfp5 — Apple Arcade (@AppleArcade) August 31, 2021

Mocht je de game nooit gespeeld hebben en benieuwd zijn of de game iets is voor Arcade, dan is het nu mogelijk om de game als een soort van pre-order te bestellen. Wanneer Crossy Road+ dan uitkomt, dan wordt de game automatisch gedownload op de iPhone of iPad.

Nog niks over de Apple TV-versie

Het is overigens nog niet bekend of de Apple Arcade-game Crossy Road+ ook naar Apple TV komt. Het origineel was daar wel op beschikbaar, maar nu wordt er nog niet over zo’n versie gesproken.