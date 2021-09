Er duiken veel klachten op over de solobandjes voor de Apple Watch

De verwachting is dat we binnenkort de Apple Watch Series 7 gaan zien. Maar voordat het zover is, hebben we eerst nog nieuws over de huidige generatie. En dan met name de solobandjes.

Want er zijn nu wat berichten van gebruikers van de Apple Watch die problemen hebben met zo’n solobandje. Althans, dat is wat er op Reddit te lezen valt. Maar er is gelukkig ook goed nieuws.

Apple Watch-klachten over solobandjes

In het topic valt te lezen hoe verschillende gebruikers problemen hebben met de solobandjes voor de Apple Watch. Er is daarbij spraken van scheuren vlak bij de Watch zelf. En dat wil je eigenlijk niet hebben als je redelijk wat hebt betaald voor zo’n nieuw bandje. Het gaat om de modellen die in 2020 op de markt zijn gebracht en bestaan uit siliconen materiaal dat oprekbaar is en daarom makkelijk is te dragen. En die rek gaat er niet snel uit. Maar je kunt dus wel te maken krijgen met problemen zoals je in de onderstaande foto ziet.

Volgens de gebruiker zijn de solobandjes fijn om te dragen, maar ontstaan er dus wel problemen. Ene GPT96 stelt dat zijn bandje er na tien maanden doorheen zat en brak. Hij baalde daarvan, maar kwam er op tijd achter, waardoor er geen schade was aan zijn Apple Watch. De meeste reagerende gebruikers in het topic beamen de problemen en kopen daarna een nieuw bandje. Maar er is gelukkig ook goed nieuws.

Aankloppen bij Apple

Want er zijn mensen die met de problemen rondom de solobandjes voor de Apple Watch bij Apple hebben geklaagd. En zij hebben een nieuw bandje gekregen. Dus mocht je dat soort problemen ook gaan krijgen, dan is het verstandig om te kijken wat er mogelijk is. Wil je meer lezen over het nieuwste model? Lees dan dit artikel.