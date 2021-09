Keynote, Pages en Numbers: Apple voorziet iWork van nieuwe features

Apple updatet de verzameling iWork-applicaties met nieuwe en handige functies. De apps die binnen het pakket horen zijn Keynote, Pages en Numbers. Zo kun je voortaan presentaties op een ander manier maken dan je gewend bent. Bovendien moet onderweg werken aan documenten nu ook een stuk gemakkelijker gaan.

De nieuwe presentatietools vind je in Keynote. Zo kun je nu een live weergave aanbieden van een presentator. Daarnaast is er een optie voor meerdere presentators, waardoor samenwerken beter moet gaan. De presentator kan zichzelf naast de slides plaatsen, waardoor je zowel die persoon als de content kunt zien.

Updates voor Keynote, Pages en Numbers

Die optie is handig voor mensen die presentaties of workshops geven of how-to-video’s maken. Je kunt de videoframe groter en kleiner maken en de inhoud vormgeven met maskers, frames, schaduweffecten en reflecties. Je voegt meerdere camera’s toe aan de feed of toont het scherm van een iPhone of iPad.

Pages laat automatisch tekst en afbeeldingen in een enkele rij zien, die geoptimaliseerd is voor iPhone. Teksten zijn bovendien vergroot, voor verbeterde leesbaarheid. Daarnaast passen afbeeldingen en tekeningen beter op het scherm en in de tafels, wanneer je de app horizontaal gebruikt.

iWork-apps worden functioneler

Daarnaast krijgt Pages Screen View voor alle documenten voor tekstverwerking. Wanneer je de optie activeert, dan krijg je toegang tot alle tekstverwerkingsopties binnen Pages. Screen View schakel je ook zo weer uit. Daardoor kun je het document nog even bekijken voordat je hem print op opstuurt naar een ander.

Numbers introduceert draaitabellen met krachtige data-analysemogelijkheden voor iPhone, iPad en Mac. Bovendien kun je die tafels exporteren naar Microsoft Excel. De mogelijkheden zijn gelijk aan alle versies van de app. Radarcharts is eveneens een nieuwe functie: met zo’n kaart weergeef je gemakkelijk overlappende gegevens in een tabel.

Tot slot is het zo dat Keynote, Pages en Numbers de nieuwe vertaalopties van iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey ondersteunen. Je selecteert als gebruiker een tekst en krijgt dan een vertaling te zien. Ook kan de app de tekst voorlezen en kan die meteen vervangen worden door een vertaalde tekst.

App Store