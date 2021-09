Apple laat ondersteuning iPod touch los: geen services en onderdelen meer

Apple heeft slecht nieuws voor mensen die anno 2021 nog een iPod touch gebruiken. Het 16GB model uit 2013 wordt door het bedrijf als ‘obsolete’ gezien. Het gaat hierbij dus om de vijfde generatie van de slimme muziekspeler.

Het was slechts een kwestie van tijd voor dit bericht zou komen. Apple schaalt producten onder de categorie ‘obsolete’ op het moment dat ze langer dan zeven jaar verkocht worden. Gezien de iPod touch (vijfde-generatie) in 2013 verscheen komt dit dus niet als een verrassing.

Apple laat iPod touch los

De mensen van MacRumors viel op dat de 16GB-variant van de vijfde-generatie iPod touch toegevoegd is aan de lijst met obsolete producten. Deze producten zijn te vinden op deze pagina binnen de Apple website. Staat een product dat je in bezit hebt in die lijst, dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo hoef je geen hardwarematige ondersteuning vanuit Apple meer te verwachten en is het ook niet mogelijk om nieuwe onderdelen te krijgen. Een eventuele reparatie is wat dat betreft dus van de baan.

Met de vijfde-generatie iPod touch op lijst heeft Apple op dit moment nog maar twee modellen die “actief” zijn. De meest recente variant van de muziekspeler dateert alweer uit 2019 en is de zevende-generatie. Het succes van dat model was overigens niet heel groot, gezien de iPhone de kracht van de iPod heeft weggenomen.

De tijd vliegt

Iedere keer als Apple een product als ‘obsolete’ bestempeld is er weer een bevestiging dat de tijd ongelofelijk hard gaat. Zo werd in juli nog bekend dat de 12-inch MacBook uit 2015 het strijdveld verliet. Daarbij zagen we vorig jaar producten als de iPhone 5c, iPod nano en een aantal MacBooks verdwijnen.

Gelukkig wordt het aanbod aan de andere kant van het spectrum weer aangevuld door nieuwe producten. Zo ook aanstaande dinsdag als Apple de producten van California Streaming onthult. Meer weten? Check dan zeker even de bovenstaande link!