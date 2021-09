iPod wordt 20 jaar: dit model zou in 2021 de show kunnen stelen

De iPod bestaat binnenkort twintig jaar en om dat te vieren heeft ontwerper Andrea Copellino zijn creativiteit de vrije loop gelaten. Het resultaat mag er zeker wezen.

De iPod (2021) zoals de ontwerper het noemt ziet er namelijk ontzettend goed uit en past helemaal in het nu. Tijd om kennis te maken met het product.

iPod (2021) steelt de show

Hoe fijn de iPod ook is geweest en hoeveel plezier het apparaat ons heeft opgeleverd: anno 2021 is hij door de komst van de iPhone niet meer relevant. Daarom moeten we voor dit concept even denken aan een alternatieve realiteit. Een realiteit waarin de iPod anno 2021 nog steeds relevant is en zichzelf flink heeft doorontwikkeld. Andrea Copellino heeft namelijk een concept ontworpen die precies aantoont hoe die realiteit eruit zou kunnen zien.

Zijn concept van de iPod (2021) ziet er namelijk fantastisch uit. Het ontwerp van de iPhone 12 Pro zit namelijk volledig verwerkt in de muziekspeler. Dat houdt in: platte randen van roestvrijstaal en een achterkant van glas waardoor draadloos laden een mogelijkheid wordt. De iconische Click Wheel en een groot beeldscherm met dunnen schermranden zorgen voor de besturing van het apparaat.

Naast de hardware heeft ook de software van deze iPod (2021) een upgrade gekregen, zodat het beter bij onze tijd past.

Geen headphone jack

Opvallend genoeg heeft Andrea Copellino wel een zeer opvallende ontwerpkeuze gemaakt. Hij heeft er namelijk voor gekozen om de iPod (2021) niet te voorzien van een headphone jack. Mocht Apple het product daadwerkelijk maken, dan lijkt het ons sterk dat de aansluiting zou ontbreken. Simpelweg, omdat er genoeg apparaten en koptelefoons zijn die anno 2021 nog steeds gebruikmaken van een kabel.

De iPod bestaat volgende maand twintig jaar en dat verdiend zeker een feestje. Het is natuurlijk jammer dat de muziekspeler anno 2021 in deze vorm niet meer bestaat, al denk ik dat veel fans enthousiast zullen zijn over dit ontwerp. Ik zou er zelf persoonlijk graag gebruik van maken als de iPod in deze vorm op de markt zou verschijnen.