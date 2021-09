Als het aan de Europa ligt beschikt je iPhone straks over USB-C

Er wordt al jaren over gesproken, maar vandaag worden er ook echt duidelijke stappen gezet. De Europese Commissie dient vandaag een wetsvoorstel in om USB-C de standaard te maken wat betreft oplaadkabels. Als het aan Europa ligt beschikt je iPhone in de toekomst dus alsnog over USB-C.

Tot op heden bepalen bedrijven zelf welke oplaadkabels er gebruikt worden. Het overgrote deel maakt al gebruik van USB-C, maar bedrijven als Apple blijven vasthouden aan hun eigen oplossing. Waar de tablets van het bedrijf voorzien zijn van USB-C, blijven de smartphones het nog doen met de Lightning Port.

Europa wil USB-C voor je iPhone

Sinds 2009 wordt er al over een USB-C “plicht” gesproken, maar in 2021 wordt er pas echt actie ondernomen. De Europese Commissie doet vandaag dus een wetsvoorstel voor één standaard in de markt. Deze wetgeving gaat overigens wel verder dan de smartphonemarkt alleen. Zo wil de Europese Commissie dat ook tablets, camera’s, koptelefoons, draagbare speakers en videocamera’s standaard met USB-C worden opgeladen. Ook al wordt het dus niet direct gezegd, de wijziging is gericht op de techgigant.

Mocht de wet daadwerkelijk doorgevoerd worden, dan moet er binnen Apple wel wat werk verricht worden. Naast de iPhone beschikken ook andere producten van Apple nog niet over een USB-C aansluiting. Het bedrijf van CEO Tim Cook gebruikt bijvoorbeeld nog een Lightning Port-aansluiting voor het instapmodel iPad, het Magic Keyboard/Mouse voor de Mac en de AirPods Max.

AirPods en Apple Watch ontspringen de dans

Toch brengt de wet ook uitzonderingen met zich mee. Zo zou Apple bijvoorbeeld niets hoeven te veranderen aan de AirPods. Althans, als we het over de draadloze oortjes hebben dan. Oordopjes worden, net als smartwatches en fitnesstrackers, namelijk als uitzondering op de regel te zien. Dat heeft te maken met technische beperkingen. Het doosje van je AirPods of AirPods Pro hoeft dus niet voorzien te worden, maar de AirPods Max koptelefoon weer wel.

Mocht de wet er echt doorheen gedrukt worden, dan zal deze vanaf 2023 of 2024 al kunnen gelden. Houdt dit in dat je iPhone binnenkort over een USB-C aansluiting beschikt of dat MagSafe sneller de standaard wordt? De tijd zal het leren.