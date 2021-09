iPhone-gebruikers vaak milieuvriendelijker dan mensen met Android-smartphones

Uit onderzoek blijkt dat iPhone-eigenaren vaker hun telefoons inruilen dan de mensen die gebruikmaken van Android-smartphones. Een derde van de telefooneigenaars doet dat via het programma dat Apple zelf opzette. Vervolgens wordt er wel een nieuw model gekocht; maar het oude model wordt niet weggegooid en belandt ook niet zomaar in een lade.

Meer dan 35 procent van de ondervraagden heeft in de periode juni 2020 tot juni 2021 hun oude model verkocht of ingeruild. De eerste dertig procent ruilde zijn of haar iPhone in, terwijl de resterende vijf procent hun oude smartphone verkocht. Dat blijkt uit een enquête van Consumer Intelligence Research Partners.

iPhone-gebruikers ruilen vaak smartphone in

Ter vergelijking: ongeveer vijf procent van Android-gebruikers verkocht zijn of haar oude apparaat. En ongeveer tien procent ruilde hem in, voordat ze een nieuw toestel kochten. De hogere cijfers komen waarschijnlijk voort uit het inruilprogramma dat Apple hanteert. Gebruikers krijgen dan elk jaar een nieuwe iPhone, tegen een vast bedrag per maand.

Gebruikers houden in de helft van de gevallen hun oude Android-smartphone, ten opzichte van 29 procent als het om de iPhone gaat. Android-gebruikers houden hun smartphone voor “toekomstig gebruik”. Ook komen ze vaak tot de conclusie dat het inruilen of verkopen simpelweg de moeite niet waard is.

Interessante statistieken op een rijtje

Uit de enquête komen nog wat interessante dingen naar voren:

Tien procent van Android-smartphones wordt gerecycled; twee keer zoveel als bij iPhone-gebruikers

Veertien procent van Android-smartphones worden aangegeven als verloren, gestolen of kapot; voor iPhone-gebruikers ligt dat aantal op twaalf procent

84 procent van respondenten heeft een oude iPhone die “perfect” is of “slechts een paar krassen” heeft; dat is 76 procent voor Android-gebruikers

Voor beide groepen geldt dat minder dan tien procent een kapot en onbruikbaar scherm heeft

Dertig procent van Android-gebruikers hebben smartphones die een dag meegaan op een volle accu; dat is 23 procent voor iPhone-gebruikers

Het onderzoek vond plaats onder zo’n tweeduizend mensen in de Verenigde Staten.

CIRP