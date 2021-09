Deze iPhone-modellen zijn vanaf nu niet meer te koop bij Apple

Het zal je vast niet ontgaan zijn: gisteren heeft Apple zijn nieuwe iPhone 13 line up onthuld. Als je dat wel hebt gemist, dan is het mogelijk om het hier even rustig terug te lezen.

Met de komst van de iPhone 13, die al vanaf aankomende vrijdag is te pre-orderen, zijn er ook wat dingen veranderd. Een aantal ‘oude’ modellen zijn nu niet meer te koop bij Apple. En daardoor kun je straks waarschijnlijk profiteren van lagere prijzen bij externe shops die ook van hun voorraden afwillen.

Het meest opvallende is dat de iPhone 12 Pro en de Pro Max niet meer te koop zijn bij Apple. Dat gebeurt eigenlijk de laatste jaren wel bij nieuwe producten, maar toch blijft het wel een ding. Zeker als je bedenkt dat ze zo’n jaar op de markt zijn gekomen. En als gevolg daarvan zien we de Pro al met zo’n 90 euro korting hier aangeboden worden. De vraag is echter of je er verstandig aan doet. Voor 90 euro meer heb je dan namelijk het nieuwste van het nieuwste. En het blijft een dure aankoop.

Daarnaast neemt Apple nu ook definitief afscheid van de iPhone XR. Dat was tot nu toe de budget versie die behoorlijk wat interessante features had en werd gezien als een goedkoper alternatief op de XS. Elders is hij nog wel te koop en betaal je er 488 euro voor. Bij Apple zelf kun je het goedkoopste model, de SE, nu voor 492 euro scoren. En voor 589 euro heb je daar nu de 11 als het goedkoopste premium model

Lagere prijzen verwacht

Je doet er echter even verstandig aan om nog even te wachten. Wanneer de iPhone 13 in de vier nieuwe modellen op de markt wordt gebracht, is de verwachting dat de oudere modellen bij externe partijen echt een stuk goedkoper wordt. Want als je een 12 Pro voor 200 of 300 euro minder dan de 13 Pro kunt scoren, dan is dat gewoon een hele goede deal.