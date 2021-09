Je iPhone voorzien van iOS 15? Check dan even of je AirTags nog werken!

Met de release van een nieuwe update voor je iPhone kijk je logischerwijs vooral uit naar nieuwe features. Al is het wel goed om ook de oude vertrouwde mogelijkheden in de gaten te houden. Het kan namelijk zijn dat bepaalde functies of gekoppelde apparaten, niet meer werken zoals voorheen. Zo melden nu verschillende gebruikers dat hun AirTags niet meer te vinden zijn in de Zoek mijn-omgeving van het bedrijf.

De groep gebruikers wordt met de dag groter. Deze laat vooral van zich horen op social media. Ze melden allemaal hetzelfde: hun AirTags verschijnen niet meer in het Zoek Mijn-netwerk, waardoor ze dus in feite nutteloos zijn. Helemaal wanneer je op dat moment de UWB-tag kwijt bent en er juist naar op zoek was.



Just updated to iOS 15 and my AirTags were deleted from FindMy. I did get an alert I was being tracked by an AirTag so at least I got to see that side it. #Apple #iOS15 — Josh (@JilsonW87) September 20, 2021

iPhone met iOS 15 laat AirTags verdwijnen

De oorzaak van het probleem is de onlangs gelanceerde iOS 15-upgrade voor iPhone. Die haalt de AirTags uit de Zoek Mijn-omgeving van de gebruiker. Dit probleem los je op door de AirTags opnieuw toe te voegen, nadat je teruggegaan bent naar de fabrieksinstellingen (mits je ze zonder hulp nog kan vinden).

Heb je iOS 15 reeds binnengehaald? Dan doe je er goed aan om zelf even te controleren of je AirTag nog te zien is op je iPhone. Is dat niet het geval en heb je hem bij de hand, dan kun je dus het beste dat herstel uitvoeren. Ben je hem kwijt en wilde je hem net gaan zoeken, dan heb je in dit geval helaas wat minder geluk.



Een groot probleem?

Het is niet duidelijk hoe groot dit probleem is. Voor veel mensen is dit wellicht een issue die langs hen heen gaat. Waarschijnlijk omdat ze geen AirTags hebben of omdat ze niet op zoek zijn naar AirTags. In theorie is het zo dat iedereen getroffen kan worden met de bug; daarom doe je er goed aan je eigen status te controleren.

Ondertussen bracht Apple al de bèta uit van iOS 15.1. Het is niet duidelijk of Apple daarmee het probleem van de iPhone met iOS 15 oplost. Mocht dat wel het geval zijn, dan hoeven we niet op die update te wachten. Hotfixes kunnen op korte termijn uitgebracht worden. Apple deed dat in het verleden wel vaker.

