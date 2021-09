iPhone-gebruikers dankzij iOS 15 geplaagd door irritante waarschuwing

Heb je een iPhone? Dan heb je wellicht al geüpdatet naar iOS 15. Toch loopt nog niet alles volgens plan en gaat er nog wat mis. Zo ook een bericht dat sommige gebruikers krijgen.

Een aantal gebruikers die iOS 15 hebben geïnstalleerd op hun iPhone krijgen nu een melding te zien waar ze helemaal niets mee kunnen. Het systeem geeft aan dat de opslag van de iPhone bijna vol is. Op zich is dat natuurlijk handig om het te weten, ware het niet dat de berichtgeving niet altijd juist is. Sommige mensen krijgen die melding, terwijl hun opslag helemaal niet vol is. Bovendien is het voor hen ook nog eens onmogelijk om de melding weg te halen. Deze komen echter telkens terug wat het natuurlijk zeer irritant maakt.

Problemen in iOS 15 nog niet op te lossen

Verschillende gebruikers hebben al geprobeerd om deze bug te fixen, zoals bijvoorbeeld geheugen vrij te maken op hun iPhone. Helaas blijkt dat niet te werken. Doe dat dus vooral niet, want je bent dan je bestanden kwijt en het werkt niet. Het best is nog om even te wachten op een update van iOS 15.

Overigens lijkt dat niet het enige probleem te zijn met iOS 15 qua geheugen. Apple Insider meldt dat ook de precieze aantallen data die gebruikt wordt, niet goed wordt weergegeven in het overzicht. Apple zelf heeft overigens nog niet de problemen bevestigd. Hopelijk komt de iPhone-maker snel met een update, aangezien meerdere mensen klagen.

Zo installeer je de nieuwe software

Het probleem lijkt echter bij een klein aantal gebruikers te spelen. Je kunt er dus nog gewoon voor kiezen om over te stappen naar iOS 15. Dit doe je door bij je iPhone naar instellingen te gaan en vervolgens naar algemeen. Als tweede zie je in het menu Software-update staan. Daar komen al jouw mogelijke updates te staan. Je kunt daar selecteren om naar iOS 15 te gaan.