iPhone Flip: zo zou de Galaxy Z Flip-killer van Apple eruit zien

De Samsung Galaxy Z Flip 3 is de eerste klaptelefoon die daadwerkelijk concurrentie kan bieden aan hedendaagse smartphones. Het is wat dat betreft een indrukwekkend staaltje innovatie die als goede tussenstap richting de toekomst gezien kan worden. Maar wat als Apple hier een antwoord op had gehad?

Om dat antwoord aan je te geven hebben we de hulp van ontwerpers Ran Avni en Pranav Nathe nodig. Ze hebben het idee van de Samsung Galaxy Z Flip opgepakt en deze geïmplementeerd op de iPhone. Tijd om kennis te maken met de, volledig fictieve, iPhone Flip!

De opvouwbare iPhone Flip

Het is wel duidelijk waar Ran Avni en Pranav Nathe hun inspiratie vandaan gehaald hebben. Na de Samsung Galaxy Z Flip 3 een week gebruikt te hebben zijn er ontzettend veel herkenbare punten te zien. Al is het nog maar de vraag of dat ook echt erg is. De nieuwe Galaxy Z Flip 3 is namelijk een volwaarde smartphone die niet alleen qua prijs, maar ook qua kwaliteit makkelijk mee kan met de top van de markt. Mocht Apple ervoor kiezen om een iPhone Flip te maken, dan is het best slim om deze op dat model te baseren.

De smartphone in kwestie is voorzien van een ProMotion XDR beeldscherm dat vouwbaar is. ProMotion is de technologie die Apple hanteert om een verversingssnelheid van 120Hz te behalen. Die technologie wordt op dit moment gebruikt in de meest recente iPad Pro-modellen.

Wanneer stapt Apple over?

Je kunt het met me eens zijn of niet: maar de opvouwbare smartphone is wat mij betreft de toekomst. Na de innovatie nu al een paar keer ervaren te hebben ben ik ervan overtuigd dat de combinatie tussen smartphone en tablet gaat werken. Dat Apple ook echt een iPhone Flip gaat maken geloof ik niet, maar ik verwacht wel binnen nu en een paar jaar een opvouwbare iPhone te zien. Maar is dat een realistische verwachting?

Als we betrouwbare analist Ming-Chi Kuo mogen geloven is dat zeker iets waar de consument rekening mee kan houden. Volgens hem introduceert Apple in 2023 een opvouwbare iPhone, al zijn er andere bronnen die volgend jaar al actie verwachten op dat gebied. De tijd zal het ons leren.