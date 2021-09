Het camerasysteem van je iPhone kan op bijzondere wijze kapot gaan

Afgelopen weekend is bekendgemaakt dat het camerasysteem van je iPhone het op bijzondere wijze kan begeven. Wie van zijn smartphone houdt kan hem beter thuislaten als er een roadtrip met de motor op de planning staat. Al zijn er natuurlijk ook andere oplossingen.

Het grootste probleem bij het gebruik van een iPhone op de motor is de blootstellingen aan hevige trillingen. Dat is in ieder geval de reden dat Apple een waarschuwing geeft. Als jij een tripje met de motor op de planning hebt staan, dan is het misschien handig om je smartphone niet als navigatiesysteem te gebruiken.

Camerasysteem iPhone kapot door trillingen

In het document Blootstelling aan trillingen, zoals die worden gegenereerd door krachtige motormotoren, kan gevolgen hebben voor iPhone-camera’s wordt duidelijk wat het probleem precies is. Wanneer een iPhone langdurig wordt blootgesteld aan trillingen, kan dit ervoor zorgen dat er schade ontstaat in het camerasysteem. Voornamelijk het optische beeldstabilisatiesysteem (OIS) en de autofocussystemen met gesloten lus (AF) kunnen schade oplopen. Niet bepaald voordelig voor je, dus.

De schade wordt dus niet opgelopen op het moment dat jij je iPhone in je broekzak houdt tijdens het rijden op een motor, of zelfs op een brommer. Het probleem ontstaat voornamelijk in de situaties waarin de iPhone als navigatiesysteem wordt gebruikt. Beter gezegd: wanneer de iPhone op de motor is vastgemaakt voor makkelijk gebruik onderweg.

Wat moet je doen?

Alle iPhone-modellen sinds de iPhone 6S zijn voorzien van OIS. Dat is dan ook de reden dat de waarschuwing voor praktisch alle gebruikers geldt. Wat dat betreft is het dus best handig voor iedereen om te weten hoe je dit probleem het beste kunt voorkomen.

Naast het feit dat je de smartphone in de broekzak kan laten, is het wel mogelijk om hem alsnog te gebruiken als navigatiesysteem. Al moet de consument daar dan wel een aparte houder voor aanschaffen. Er zijn namelijk modellen met vibratiedempers, die uitermate geschikt zijn voor dit gebruik. Maar een standaard houder moet je dus echt links laten liggen.