iPhone 14 zet de volgende grote stap op gebied van beeldschermen

Hoewel de iPhone 13 nog moet uitkomen, zijn analisten nu al bezig met de iPhone 14. Deze krijgt volgens de geruchten bijzondere functies.

Het is bijna zover: volgende week weten we hoe de iPhone 13 eruit gaat zien en wat het toestel allemaal kan. Nou ja, als we de geruchten mogen geloven ziet die er ongeveer hetzelfde uit, alleen wordt de notch aan de voorkant waarschijnlijk wat kleiner en de camera aan de achterkant wat groten. Natuurlijk zal ook de binnenkant iets op de schop gaan, daarover lees je in dit artikel van Mark wat meer. Toch gaan er nu al geruchten over de iPhone 14.

Het beeldscherm van de iPhone 14

Er is namelijk opmerkelijk nieuws naar buiten gekomen over de iPhone 14. Het wordt de eerste iPhone zonder notch, meldt analist Ross Young. Die zit er nu vooral natuurlijk voor de sensoren van Face ID. Voor dat probleem lijkt Apple nu een oplossing gevonden te hebben zodat de notch weg kan, al is de techniek nog wel in ontwikkeling. Deze kan nu onder het scherm geplaatst worden waardoor er alleen nog een punch-hole nodig is voor de selfiecamera. Iets wat je bij Android-telefoons al vaker ziet. Wel lijkt deze aanpak alleen voor de iPhone 14 Pro (Max) te zijn. De normale iPhone zou de notch wel gewoon hebben.



Regarding iPhone 14 leaks, great to see. We showed under panel Face ID in the 2022 Pro models in June…Also showed the 2023 lineup as well. pic.twitter.com/dGcm5n0bEO — Ross Young (@DSCCRoss) September 8, 2021

Een nieuw design

Dat lijkt niet de enige verandering aan de iPhone 14. Volgens de bekende Apple-lekker Jon Posser krijgt de iPhone 14 ook een nieuw ontwerp met daarbij een titanium behuizing. Omdat de telefoon volgens de geruchten dikker wordt zou de camera die uitsteekt nu in de behuizing zijn weggewerkt. Ook de speaker en microfoon zouden een herontwerp krijgen.

Natuurlijk zijn dit allemaal geruchten en aangezien we nog ver voor de launch zitten, zou het allemaal zo weer anders kunnen worden. Dinsdag is het eerst tijd voor California streaming.