iPhone 13 wint het op dit gebied makkelijk van voorganger en concurrentie

De GPU van de nieuwe A15 Bionic chip, de processor van de iPhone 13, vertoont een prestatiebeperking (throttling) in een gelekte benchmark test. Ondanks die beperking verslaat de nieuw SoC zijn voorganger, de A14, echter met speels gemak.

De GPU van de A14 Bionic zette al een indrukwekkende prestatie neer, maar Apple overschaduwt zijn eigen prestaties met gemak met de nieuwe A15 Bionic SoC. Naar verwachting zal deze chip zijn debuut maken in de iPhone 13. Volgens een recent gelekte benchmark test verslaat de aanstaande SoC alle concurrenten, maar loopt wel tegen een beetje prestatiebeperking aan.

Opvallend is dat de A15 Bionic GPU zelfs de Exynos 2200 mRDNA GPU van AMD verslaat. Deze chip moet medio 2022 uitkomen en gaan we onder andere in de allernieuwste Samsung smartphones terugzien. De Exynos 2200 behaalt ongeveer dezelfde grafische score als Apple’s A14 Bionic. Toch zit ook hier een addertje onder het gras. Uit tests blijkt namelijk dat ook de AMD GPU lijdt aan throttling, waardoor de snelheid na verloop van tijd naar zo’n 75% terugloopt.

iPhone 13 haalt maximale framerate van 198 FPS (maar…)

De A15 Bionic mag dan, net als de A14, een 6-core GPU hebben, maar is krachtiger en echt bloedsnel. Een Manhattan 3.1 benchmark-test van GFXBench laat zien dat hij de concurrentie ver achter zich laat dooreen gemiddelde framerate van 198FPS neer te zetten in de eerste ronde! Helaas loopt de GPU in de tweede ronde tegen wat throttling aan, waardoor de gemiddelde framerate zakt naar zo’n 140-150 FPS.

Voordat je denkt “hebben we dat niet al eerder meegemaakt met MacBook Pro; krijgen we dat nu wéér?” zullen we je even uitleggen waarom dit helemaal niet zo gek is. Deze resultaten van de benchmarktest zijn namelijk te verwachten. Fabrikanten van smartphones beperken vaker het potentieel van de chips. Dat wordt gedaan om de temperatuur onder controle te houden. op een bloedhete iPhone zitten we namelijk ook niet te wachten. Als we de benchmark resultaten mogen geloven, lijkt het erop dat Apple met de A15 dus eenzelfde aanpak volgt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Apple A15 GPU peak benchmark test

Manhattan 3.1: 198 FPS (July unit sample)

However, after second round of test, throttling kicks in and drops to 140~150FPS.

(1/2) Source: https://t.co/Sl1xfN5ktB — Tron ❂ (@FrontTron) September 6, 2021

Natuurlijk is het teleurstellend om te zien dat de A15 Bionic GPU na verloop van tijd niet meer op volle kracht kan werken. Maar de resultaten van de A15 GPU komen desondanks ver boven de prestaties van de A14 Bionic GPU uit.

Het tweede aspect dat je in de gaten moet houden, is de energie-efficiëntie van A15 Bionic. Hoewel Apple naar verwachting de geavanceerde N5P-architectuur van TSMC zal gebruiken, krijgt de iPhone 13 naar verluidt een iets kleinere batterij dan de iPhone 12. De prestaties mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de accuduur. Ook dat zou een reden kunnen zijn waarom Apple heeft besloten de A15 Bionic iets te ‘knijpen’ bij extreem gebruik.

Tenslotte: het gaat bij deze benchmarks om een testexemplaar van de A15 Bionic. Het is dus goed mogelijk dat de technici van Apple nog aan de slag gaan met dit aspect van de GPU, waardoor de hierboven genoemde prestatiebeperkingen tot een minimum beperkt gaan worden.

Voordat de iPhone 13 officieel wordt onthuld, zullen we vast nog wel meer van dit soort uitgelekte benchmarks tegenkomen. Mocht dat zo zijn, houden we je uiteraard op de hoogte.

Clien