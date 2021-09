Download hier alvast de gloednieuwe iPhone 13 (Pro) wallpapers

Heb je afgelopen dinsdag naar de iPhone 13 presentatie gekeken en dacht je: “Goh, die wallpapers zien er wel erg tof uit!” Dan hebben we goed nieuws voor je. Ze zijn namelijk nu al voor je huidige iPhone te downloaden!

Het maakt natuurlijk niet uit of je daadwerkelijk van plan bent om een iPhone 13 aan te schaffen. Alle achtergronden zijn gewoon gratis te downloaden en in te stellen op je eigen apparaat.

iPhone 13 wallpapers nu te downloaden

De iPhone 13, mini, Pro en Pro Max hebben allemaal hun eigen achtergronden. Bij het instellen van één van de nieuwe modellen wordt deze ingesteld op basis van de kleurenoptie die je gekozen hebt. Maar uiteraard ben jij als gebruiker in staat gewoon de kleur te selecteren die je het mooiste vindt.

In totaal zijn er zes verschillende achtergronden te downloaden. Deze zijn via een TransferNow linkje binnen te halen. Het hele bestand is gratis te downloaden en is 1.08MB groot. Het document verdwijnt op 21 september, dus als je ze wilt hebben moet je er snel bij zijn.

Via deze link kun je de achtergronden van de iPhone 13 downloaden.

