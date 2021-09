iPhone 13: dit zijn de vijf beste MagSafe-hoesjes voor jouw smartphone

Vanaf dit weekend kun je eindelijk je iPhone 13 gebruiken, als je tot de gelukkigen behoort. Als je ‘m goed wil beschermen hoort daar natuurlijk een goed hoesje bij. Wij zetten een aantal opties voor je op een rij.

Eindelijk is de iPhone 13 eruit. De smartphone lijkt natuurlijk erg veel op zijn voorganger, alleen zijn er natuurlijk wel een paar kleine verschillen. Zo is de notch van de iPhone 13 weer wat kleiner ten opzichte van de 12 en zijn de twee camera’s diagonaal in plaats dat ze onder elkaar zitten. Ook heeft het cameravak een iets andere grootte.

Door die andere grootte heb je natuurlijk niets aan een hoesje van de iPhone 12. Gelukkig zijn er al een aantal nieuwe hoesjes op de markt. Wij zetten een aantal opties voor je op een rij.

Siliconen hoesje Apple iPhone 13

Laten we beginnen met het hoesje wat waarschijnlijk het meest verkocht zal worden. We hebben het natuurlijk over het siliconen hoesje voor de iPhone 13 van Apple zelf. Deze is in acht verschillende kleuren verkrijgbaar, waarbij ze natuurlijk aansluiten op de verschillende uitgaves van de smartphone, al kun je er natuurlijk voor kiezen om te combineren met een andere kleur. Deze hoesjes kosten 55 euro en werken natuurlijk met MagSafe.

Leren hoesje Apple

Natuurlijk houdt het aanbod van Apple niet alleen op bij een siliconen hoesje. Het merk heeft ook een leren hoesje op de markt voor de iPhone 13, die net zoals bij de siliconen ook uit verschillende kleuren bestaat, al zijn dat er wel wat minder. Je hebt keuze uit vijf kleuren. Deze versie is wel wat duurder: je hebt ‘m voor 65 euro.

Doorzichtig hoesje

Apple heeft nog een derde optie als hoesje voor de iPhone 13. Deze is doorzichtig, zodat je gewoon de kleur van je eigen smartphone kan laten zien, terwijl deze extra beschermd is. Dit hoesje kost je evenveel als gewoon siliconen hoesje: 55 euro.

Tech 21 Evo Tint

Ben je onhandig en laat je jouw telefoon vaak vallen? Dan is ook de Tech21 Evo Tint MagSafe een optie voor jouw iPhone 13. Met dit hoesje heeft jouw telefoon een valbescherming van 3,6 meter, omdat deze gemaakt is van FlexClear. Daarnaast heeft deze antimicrobiële bescherming tegen bacteriën en schimmels. Je hebt deze voor 39,99 euro.

Spigen Mag Armor iPhone 13 hoesje

De goedkoopste uit onze lijst is van het merk Spigen. Net als de andere hoesjes voor de iPhone 13 in deze lijst ondersteunt ook deze gewoon MagSafe. Dit hoesje is speciaal gemaakt van TPU met extra Air Cushion-technologie om te zorgen dat je telefoon niet beschadigd wordt tijdens een val. Bovendien zorgt dit hoesje voor extra grip. Je hebt ‘m voor 35 euro.