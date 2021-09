Drie keer is scheepsrecht: de iPhone 13 verschijnt op deze datum!

We zijn dicht bij de onthulling van de iPhone 13, maar wanneer die onthulling plaatsvindt is officieel nog niet bekend. Onofficieel zijn er verschillende bronnen die bevestigen dat de nieuwe smartphone volgende week het daglicht ziet en ook verkrijgbaar is.

Nadat Dan Ives melding deed over een onthulling op 14 september en er een Chinese e-commerce app al met een datum kwam, lijkt nu ook een telecomprovider zijn mond voorbij gepraat te hebben. De, uit het Verenigd Koninkrijk komende, provider Sky Mobile lijkt de datum te bevestigen.

iPhone 13 verschijnt op 14 september

Het zat er al even aan te komen, maar het lijkt redelijk duidelijk te zijn dat we volgende week dinsdag de nieuwe iPhone 13 te zien krijgen. Gezien Apple’s evenementen in het verleden ging het tussen 7 september, 14 september en 21 september. Die eerste kunnen we al op ons buik schrijven, maar de overige twee zouden in theorie nog mogelijk zijn. Al lijkt het, nadat verschillende bronnen er melding van doen, sterk op dat we volgende week dinsdag aan de beurt zijn.



We think it's time to treat yourself to something new 👀 Sky Mobile customers: if there's one good choice you make today, let it be registering your interest to to get all the info on the upcoming announcement, trust us 🎁 👉 https://t.co/BolP4S9xxo pic.twitter.com/r7E3MbBIR6 — Sky (@SkyUK) September 3, 2021

Sky Mobile, een telecomprovider uit het Verenigd Koninkrijk, geeft zijn klanten alvast de kans om zich in te schrijven om “alle informatie rondom een grote aankondiging” te ontvangen. Volgens het bedrijf kunnen consumenten zich opmaken voor “The Next Generation” die volgende week dinsdag, 14 september, gepresenteerd wordt. Veel groter dan de nieuwe iPhone 13-lancering wordt het niet in het Verenigd Koninkrijk.

Hoe reëel is het?

Het is best wel reëel dat de iPhone 13 het toestel is waar Sky Mobile het over heeft. De telecomprovider uit het Verenigd Koninkrijk weet namelijk als geen ander hoe populair de smartphone daar is. Apple heeft op dat gebied meer dan de helft van het marktaandeel. Tel dat op bij de eerdere geruchten en je weet bijna wel zeker dat 14 september de grote dag is.

Je zou misschien verwachten dat je nog een week geduld moet hebben voor je het antwoord krijgt, maar dat antwoord biedt zich waarschijnlijk eerder aan dan je denkt. Mocht de iPhone 13 op 14 september het daglicht zien, dan verwachten we vandaag al een uitnodiging in de mail. Nog even geduld, dus.