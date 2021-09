iPhone 13 verbetert twee essentiële punten zonder extra kosten

De iPhone 13 ziet volgende week het daglicht, maar wordt inmiddels al langer dan een jaar uitvoerig besproken in de wandelgangen. Hierdoor hebben we al een aardig idee wat voor een upgrade de smartphone gaat worden, al doet betrouwbare bron Max Weinbach er op het laatste moment nog een schepje bovenop.

Via zijn Twitteraccount PineLeaks laat de leaker weten waar de nieuwe iPhone 13 voornamelijk op gericht zal zijn. Volgens hem worden twee essentiële punten verbeterd, maar gaat dat de consument niet meer geld kosten. Opvallend, want eerder verschenen berichten de de nieuwe smartphones van Apple wel degelijk duurder zouden zijn.

iPhone 13 op deze twee punten sterk verbeterd

Volgende week dinsdag (14 september) weten we officieel pas wat de iPhone 13-serie ons precies te bieden heeft. Vanaf dat moment weten we welke smartphones er tot de serie behoren en op welke punten ze een verbetering zijn ten opzichte van de huidige toestellen. Volgens Max Weinbach, die doorgaans goed op de hoogte is van de ontwikkelingen, zijn de verbeteringen vooral op twee belangrijke punten te zien. Zowel het camerasysteem als de batterij zou een stuk beter uit de verf komen.



We are not expecting a price hike across the iPhone lineup.

The overall device weight and thickness will increase, compared to last years models. This will be especially noticable on the Pro Max variant, as you'd expect. — Pine (@PineLeaks) September 7, 2021

Dat merkt de consument voornamelijk bij de Pro-modellen uit de iPhone 13-serie. Althans, dat is wat Weinbach laat weten. Deze modellen zullen dan ook een stukje dikker en zwaarder worden dan de huidige toestellen, iets dat voornamelijk bij de Pro Max-variant te merken is. Dit model krijgt een batterij die tussen de 18% en 20% groter is dan de huidige Pro Max. Voor het 6.1-inch model wordt geen grotere batterij verwacht.

Op het gebied van het camerasysteem zullen de Pro-modellen uit de iPhone 13 serie voornamelijk verbetering zien in de lichtinval. De lenzen krijgen zo’n 15% meer licht binnen en de Ultra Wide lens krijgt zelfs 40% meer licht binnen.

Apple krijgt concurrentie van…Apple?

Dat de nieuwe iPhone 13 een verbetering zal zijn op zijn voorganger staat vast, al is het gat met vorig jaar niet zo groot. Al helemaal niet zo groot als het gat tussen de iPhone 11 en iPhone 12-series was. Toch is dat niet het grootste probleem waar de iPhone 13 mee te maken zal krijgen. Het grootste probleem komt namelijk bij Apple zelf vandaan in de vorm van de huidige iPhone 12-serie.

