iPhone 13 wordt volgens Ming-Chi Kuo op dit gebied uniek

De iPhone 13-serie, die morgenavond wordt aangekondigd, heeft de consument iets unieks te bieden. Volgens betrouwbare bron Ming-Chi Kuo worden de Pro-modellen voorzien van een 1TB-opslagoptie.

Het zou de eerste keer zijn dat een iPhone voorzien wordt van 1TB aan opslagcapaciteit. Het huidige topmodel, de iPhone 12 Pro Max, biedt op dit moment maximaal 512GB. Hiermee wordt de maximale opslagcapaciteit dus verdubbeld.

De iPhone 13 heeft biedt ruimte genoeg

Slechts twee dagen voordat Apple’s California Streaming evenement losbarst komt Ming-Chi Kuo met, waarschijnlijk, een laatste voorspelling. De betrouwbare bron heeft het afgelopen jaar zijn licht regelmatig geschenen op het product en laat ook nu nog nieuwe informatie los. Zo weet hij niet alleen te melden dat de iPhone 13 Pro en Pro Max voldoende ruimte te bieden hebben.

Volgens de bron worden ook de opslagopties van de iPhone 13 en iPhone 13 mini aangepast. Bij de huidige serie is het mogelijk om de toestellen met minimaal 64GB ROM aan te schaffen. Die optie komt volgens Kuo te vervallen en wordt vervangen door het 128GB-model. Verder is het mogelijk om voor 256GB of 512GB opslagcapaciteit te kiezen.

AirPods 3 geen vervanging

Naast de nieuwe opslagopties van de iPhone 13-serie bracht Kuo gisteren ook nieuws over de nieuwe AirPods 3. Volgens de analist worden ze aanstaande dinsdag, tijdens California Streaming, officieel aangekondigd. Al hoeven we er geen rekening mee te houden dat ze het huidige model teniet doen. De AirPods 3 en 2 zullen gewoon allebei beschikbaar zijn voor de consument.

Natuurlijk blijft het niet alleen bij de AirPods 3 en bij de iPhone 13-serie. Het is inmiddels zo goed als zeker dat ook de nieuwe Apple Watch Series 7 aanstaande dinsdag het daglicht zal zien. De nieuwe smartwatch is dan wel niet voorzien van een hoop nieuwe functionaliteiten, maar pakt bepaalde zaken gewoon beter aan. Daarbij wordt ook een nieuw ontwerp verwacht.

Benieuwd hoe dat nieuwe ontwerp er eventueel uit zou komen te zien? Check dan zeker even het artikel dat we er destijds over schreven via de bovenstaande link.