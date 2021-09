Chiptekort zorgt voor hogere prijzen bij TSMC: iPhone 13 ontspringt de dans

Het zal weinig mensen ontgaan zijn dat de wereld kampt met een mondiaal chiptekort. Iets waar ook Apple mee te maken zal krijgen. Naast problemen met de levering van producten als de iMac en de iPad, verwacht het Amerikaanse bedrijf ook dat de prijzen zullen stijgen. Dat wordt duidelijk nadat TMSC, de leverancier van alle Apple A- en M-chip, de prijzen flink verhoogt. Deze gaan tot maar liefst 20% stijgen. Toch mag Apple zich gelukkig prijzen. Doordat het bedrijf de grootste klant van TSMC is, hoeft Apple maar rekening te houden met een 3% prijsstijging. De iPhone 13 lijkt dus amper geraakt te worden.

De vraag naar computerchips is op dit moment veel groter dan het aanbod. Dat heeft zijn weerslag in de prijzen. Door die mondiale tekorten verhoogt ook TSMC de contractprijzen flink. Dat is geen goed nieuws voor bedrijven als AMD. Apple hoeft zich daarentegen minder zorgen hoeft te maken. Met de status als de grootste klant van TSMC heeft het bedrijf een voorkeursbehandeling verdiend. Dat is terug te zien in de prijsstijgingen. Waar andere afnemers rekening moet houden met een prijsstijgingen tot maximaal 20%, stijgen de prijzen voor Apple met slechts 3%.

Flinke prijsstijgingen door chiptekort

Vorige maand informeerde TSMC zijn klanten al over de aankomende prijsstijging van 20%. Dat betekent waarschijnlijk dat het huidige tekort aan GPU’s, CPU’s, consoles, smartphones, enz. waarschijnlijk niet snel zal verminderen. Maar wat voor ons als consument erger is, is dat de verkoopprijzen van consumenten-electronica hierdoor ook flink kunnen stijgen. De angst was er dat ook de iPhone 13 aanzienlijk in prijs zou stijgen.

Het lijkt erop dat TSMC zijn belangrijkste klant, Apple, niet met een hogere rekening wil treffen. Volgens halfgeleideranalist Lu Xingzhi zijn de bestellingen van het bedrijf uit Cupertino goed voor meer dan een vijfde van de omzet van TSMC. Dat zou deels kunnen verklaren waarom de prijzen voor Apple met slechts 3% zijn gestegen, terwijl andere klanten 20% meer gaan betalen.

TSMC geeft Apple voorkeursbehandeling

Dat TSMC Apple bevoordeelt, is niet zo verwonderlijk. Het Amerikaanse bedrijf heeft naar verluidt vroegtijdig meer dan 100 miljoen A15 Bionic-chips besteld. Zo wil het bedrijf er (hopelijk) voor zorgen dat de iPhone 13 niet hetzelfde soort leveringsproblemen krijgt die tegenwoordig zoveel producten teisteren, van halfproducten, zoals grafische kaarten tot complete consumenten-electronica, zoals een PlayStation 5.

Apple zal als een van de eersten gebruik gaan maken van chips op het 3nm (N3)-proces van TSMC. De massaproductie daarvan begint waarschijnlijk ergens in de tweede helft van 2022. Het lijkt er echter op dat Intel het grootste deel van die productiecapaciteit van die chips voor zijn rekening gaat nemen. Ongetwijfeld een poging om zijn marktpositie te redden.

Gaat de prijs van de iPhone 13 stijgen?

We zijn benieuwd of de iPhone 13 en de nieuwe M1X MacBook Pro’s duurder worden dan verwacht, vanwege de 3% prijsstijging van de TSMC chips. Daar zullen we over een paar weken achter komen, als Apple de nieuwe iPhone 13 presenteert.

ITHome