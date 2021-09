De nieuwe iPhone 13 gaat door het dak in de Chinese markt

Volgens de South China Morning Post hebben dit jaar heel veel Chinese consumenten een pre-order geplaatst voor de iPhone 13. Veel meer zelfs dan na de introductie van de iPhone 12 vorig jaar. Volgens het bericht zijn er meer dan 2 miljoen pre-orders geplaatst voor de iPhone 13 via de officiële Apple Store op de Chinese online retailer JD.com.

Dat is een toename van ruim 33% vergeleken met de 1,5 miljoen pre-orders voor de iPhone 12 op de site vorig jaar. Het Tmall-platform van Alibaba merkte ook al dat de Chinese consument zeer geïnteresseerd is in de iPhone 13. Alibaba start vandaag pas met de pre-orders, dus het aantal potentiële iPhone 13 verkopen zal zeker nog sterk oplopen.

iPhone 13 gekte door problemen van Huawei

De toename van de vraag komt omdat de smartphone-gigant van eigen bodem, Huawei, in de problemen is gekomen. De oorzaak hiervan is het Amerikaanse leveranciersverbod. Door die leveringsbeperkingen zag Huawei zich genoodzaakt om zijn topmodel Android-smartphones eerder dit jaar uit te brengen zonder 5G-ondersteuning.

China blijft een van de belangrijkste markten van Apple. De daar behaalde omzetgroei zijn een belangrijke indicatie voor de winstprognoses van het komende kwartaal. Het is ook een signaal dat er nog steeds veel interesse is in de iPhone 13. Ondanks het feit dat het een relatief kleine upgrade betreft ten opzichte van de iPhone 12 van vorig jaar.

Ook het artikel in de South China Morning Post wees de zwakke concurrentie in China aan als een van de factoren die pre-orders stimuleren. De naaste concurrent van Apple in China, Huawei, blijft volgens de krant worstelen met handelssancties. Het bedrijf heeft hierdoor geen vergelijkbare premium smartphone kunnen produceren.

Eerder berichtten wij ook al dat de verkopen van Huawei ook buiten China instortten. Daar wordt gretig op ingesprongen door een andere Chinese smartphonemaker, namelijk Xiaomi. Die laatste richt zich echter meer op de onderkant van de markt.