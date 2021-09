Met de juiste adapter kan de iPhone 13 Pro Max sneller opladen

De iPhone 13 Pro Max kan, als je de juiste adapter gebruikt, sneller laden dan 20W. YouTube-kanaal ChargerLAB trekt die conclusie na een aantal tests en die conclusie is inmiddels door meerdere bronnen bijgestaan. Wie zijn smartphone dus sneller vol wil gooien kan daar een andere adapter voor gebruiken dan het standaardmodel dat Apple je geeft.

Wanneer je de iPhone 13 Pro Max zo snel mogelijk op wil laden is het mogelijk om een 30W oplader te gebruiken. Hierdoor wordt het mogelijk om de smartphone met een vermogen van 27W op te laden en de batterij binnen 90 minuten van 0% naar 100% te krijgen. Alleen is het wel de vraag of dit goed is voor de batterij.

iPhone 13 Pro Max is sneller op te laden

Het was eerder al mogelijk om adapters met meer vermogen aan te sluiten op je iPhone. Het enige probleem is alleen dat je daar, met een smartphone die begrenst is tot 22W, niet heel veel aan had. Dat geldt overigens ook voor de iPhone 13 Pro Max, al is de grens voor het maximaal aantal vermogen bij dit model wel iets verlegd. De smartphone is in de mogelijkheid om maximaal met een vermogen van 27W op te laden. Geen heel groot verschil, maar wel prettig.

Je kunt dus best even in huis rondkijken of je ergens een oplader met meer vermogen hebt liggen. Die kans is best groot als je een MacBook in huis hebt, gezien Apple daar minimaal een 30W adapter bij doet. Het enige waar je alleen wel rekening mee moet houden is het model iPhone dat je hebt. Met een iPhone 13, Pro of mini ga je een hogere oplaadsnelheid niet halen. Alleen de 13 Pro Max is in staat om gebruik te maken van meer vermogen.

Is het slecht voor de batterij?

De vraag is: gaat de batterij van je iPhone 13 Pro Max niet achteruit door dit geintje? Het korte antwoord is: nee. Je hoeft er geen rekening mee te houden dat de accu het langer vol gaat houden dan dat je langzaam oplaadt, maar de tijd dat snelladen schade brengt aan de accu ligt achter ons. Al helemaal als we het hebben over een verschil van 7W. Er zijn op dit moment smartphones die op te laden zijn met 65W en ondanks deze technologie een “gezonde” batterij behouden. Iets dat bijvoorbeeld bereikt wordt door de batterij in twee delen te splitsen.

Heb je zelf geen 30W oplader in huis, dan is het mogelijk om dus gewoon een adapter van de MacBook aan te schaffen. Dat kan via de website van Apple.