iPhone 13 Pro: vijf dingen die opvallen na vier dagen gebruik

Ik was dolenthousiast toen vorige week vrijdagavond de bel ging. De gloednieuwe iPhone 13-serie werd bezorgd en ik mocht er als een van de eerste in Nederland mee aan de slag gaan. Ik ruilde mijn iPhone 12 Pro in voor de nieuwe iPhone 13 Pro en het feest kon beginnen.

De afgelopen paar dagen heb ik de nieuwe iPhone 13 Pro als mijn standaard smartphone gebruikt. Niet voldoende voor een volledige review, maar wel degelijk genoeg om een goede eerste indruk te geven. Daarom deel ik in dit artikel de vijf dingen die mij in de afgelopen vier dagen het meeste zijn opgevallen.

iPhone 13 Pro: vijf opvallende dingen

De gloednieuwe iPhone 13 Pro bevalt me uitstekend. Dat is in principe niet heel erg verrassend, gezien de iPhone 12 Pro me ook uitstekend bevallen is het afgelopen jaar. Het verschil met het vorige model is alles behalve groot, maar de voordelen van dit nieuwe toestel bevallen me wel goed. Al lijkt de ene toevoeging iets meer waarde te hebben dan de ander.

Om je een goed beeld te geven van wat je precies kunt verwachten van de nieuwe iPhone 13 Pro deel ik mijn eerste indruk met je.

#1 Het camerasysteem is echt beter geworden

Apple roept het praktisch ieder jaar: ‘ons camerasysteem is veel beter geworden’. Dit jaar lijkt het ook echt het geval te zijn. Van de nieuwe Microstand tot de Photography Styles en de Cinematic Mode: de iPhone voelt completer aan dan ooit tevoren. De kwaliteit van de foto’s ligt bij de iPhone 13 Pro net zo hoog als dat het altijd al deed, maar de nieuwe functionaliteiten lijken net dat beetje extra te geven.

Ik ga de komende tijd uitgebreid met alle camerasystemen op pad voor een definitieve conclusie. Maar in de afgelopen vier dagen heb ik in iedere situatie een uitstekende foto kunnen maken. De iPhone 13 Pro is wat dat betreft echt een grote upgrade te noemen.

#2 De notch maakt totaal geen verschil

De notch: voor het eerst sinds 2017 heeft Apple het eindelijk voor elkaar gekregen om hem kleiner te krijgen. Dat werd dus wel eens tijd, al weet ik niet helemaal of deze oplossing nu “telt”. Waar het verschil tussen een standaard notch en een hole-punch notch echt wel groot is, valt het verschil bij de iPhone 13 Pro eigenlijk best wel tegen.

Zo is er bijvoorbeeld niet heel veel meer scherm om van te genieten en blijft bepaalde informatie, zoals het percentage van de batterij, nog steeds weggelaten. Het ziet er misschien net iets strakker uit, maar in het dagelijkse gebruik ga je echt geen verschil merken. Best jammer als je daar lang op gewacht hebt, dus.

#3 120Hz op een iPhone 13 Pro is hemels

We wisten het natuurlijk al van de iPad Pro en persoonlijk ben ik voor mijn werk de afgelopen jaren al meerdere malen getrakteerd. Een hogere verversingssnelheid is nu eenmaal een hele fijne ontwikkeling. De iPhone 13 Pro doet het wat dat betreft, net als een aantal toptoestellen van Samsung, dus uitstekend.

Het fijne aan een variabele verversingssnelheid is dat het beeld zich constant aanpast. Dat zorgt er niet alleen voor dat je altijd de perfecte ervaring krijgt. Nee, het zorgt er ook voor dat je batterij niet constant tot het maximale belast wordt. Al merk je wel degelijk verschil.

#4 De verbeterde accuduur valt niet echt op

De iPhone 13 Pro beschikt over een verbeterde accu en moet ervoor zorgen dat de smartphone anderhalf uur langer meegaat dan zijn voorganger. Dat is een prettige ontwikkeling, maar persoonlijk heb ik daar de laatste vier dagen weinig van gemerkt. Iets wat eigenlijk meer logisch dan opvallend is.

Het is natuurlijk de vraag of Apple het heeft meegerekend, maar die anderhalf uur is snel verloren op het moment dat je iPhone 13 Pro ProMotion gebruikt. De hogere verversingssnelheid vraagt nu eenmaal meer van je accu dan 60Hz en daardoor is het verschil niet zo groot. En dat is dus juist iets positiefs, want je krijgt voor ongeveer dezelfde daadwerkelijke accuduur er een extra fijne functionaliteit bij. Uitstekende beslissing, dus.

#5 De iPhone 13 Pro is zwaar

De iPhone 13 Pro is, dankzij het verbeterde camerasysteem, een stukje zwaarder geworden. Dat klinkt misschien niet erg, maar dat merk je wel degelijk in het dagelijkse gebruik. Het is namelijk niet zo alsof de iPhone 12 Pro met een gewicht van 189 gram als een lichte smartphone gezien kon worden.

Hou er dus rekening mee dat het verschil er op papier niet zo groot uitziet, maar dat 204 gram de iPhone 13 Pro wel echt zwaar maakt.

De iPhone 13 Pro en alle andere modellen

In de afgelopen vier dagen heb ik de iPhone 13 Pro als mijn standaard smartphone gebruikt, maar het is zeker niet de enige smartphone die we van Apple hebben mogen ontvangen. Binnenkort ga ik ook met de overige toestellen aan de slag.

Ben je nu benieuwd hoe de nieuwe iPhone 13-serie er in de praktijk uitziet? Check dan ook zeker even het artikel hierboven!