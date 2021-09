iPhone 13 Pro (Max) review: tot in detail je allerbeste optie

De iPhone 13 Pro (Max) werd tijdens het California Streaming evenement aangekondigd. De smartphone lijkt op papier niet heel erg veel veranderd te zijn ten opzichte van zijn voorganger, maar in de praktijk zit de vork toch iets anders in de steel.

De afgelopen tien dagen heb ik de iPhone 13 Pro mogen gebruiken als mijn standaard smartphone. In deze review leg ik je uit wat je precies aan de smartphone hebt en vertel ik je waarom de upgrade grote is dan hij lijkt.

iPhone 13 Pro (Max): een hele grote upgrade

Op het eerste gezicht lijkt de iPhone 13 Pro (Max) geen grote upgrade te zijn. Theoretisch gezien een eerste indruk die in lijn ligt met de realiteit. De nieuwe smartphone beschikt immers slechts over drie nieuwe dingen: een nieuw camerasysteem, geavanceerder beeldscherm en een verbeterde batterij. Maar hoeveel consumenten stappen van de iPhone 12 Pro over naar de iPhone 13 Pro? Juist, verdomd weinig.

Deze upgrade moet je dus zien met de doelgroep in de gedachten waarvoor hij bedoeld is. Het is dus helemaal niet verkeerd om de verbeteringen van vorig jaar mee te rekenen en te concluderen dat dit echt een grote upgrade te noemen is. De iPhone 13 Pro (Max) is een smartphone die de consument tot in detail gaat bedienen. Waarom? Dat leg ik je uit!

Wat heeft de smartphone je te bieden?

Om je een goed beeld te geven van de iPhone 13 Pro (Max) zet ik de belangrijkste specificaties voor je op een rij. De iPhone 13 Pro beschikt over het volgende:

Beeldscherm: 6.1-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion (120Hz)

6.1-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion (120Hz) Processor: Apple A15 Bionic processor

Apple A15 Bionic processor Werkgeheugen 6GB

6GB Opslagcapaciteit: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Accu: 3095mAh

3095mAh Laadvermogen: 20W

20W Type camerasysteem: triple-camerasysteem

triple-camerasysteem Camera 1: 12 megapixel hoofdcamera (f/1.5)

12 megapixel hoofdcamera (f/1.5) 2: 12 megapixel telefotolens (f/2.8)

12 megapixel telefotolens (f/2.8) 3: 12 megapixel ultra-wide camera (f/1.8)

12 megapixel ultra-wide camera (f/1.8) Selfiecamera: 12 megapixel (f/2.2)

12 megapixel (f/2.2) Afmeting: 146,7mm x 71,5mm x 7,7mm

146,7mm x 71,5mm x 7,7mm Gewicht: 204 gram

De Pro Max biedt de consument:

Beeldscherm: 7-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion (120Hz)

7-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion (120Hz) Processor: Apple A15 Bionic processor

Apple A15 Bionic processor Werkgeheugen 6GB

6GB Opslagcapaciteit: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

128GB / 256GB / 512GB / 1TB Accu: 4373mAh

4373mAh Laadvermogen: 20W

20W Type camerasysteem: triple-camerasysteem

triple-camerasysteem Camera 1: 12 megapixel hoofdcamera (f/1.5)

12 megapixel hoofdcamera (f/1.5) 2: 12 megapixel telefotolens (f/2.8)

12 megapixel telefotolens (f/2.8) 3: 12 megapixel ultra-wide camera (f/1.8)

12 megapixel ultra-wide camera (f/1.8) Selfiecamera: 12 megapixel (f/2.2)

12 megapixel (f/2.2) Afmeting: 160,8mm x 78,1mm x 7,7mm

160,8mm x 78,1mm x 7,7mm Gewicht: 240 gram

De iPhone 13 Pro is verkrijgbaar in de kleuren Sierra Blue, Zilver, Goud en Grafiet. Je koopt het toestel met 128GB (€1159), 256GB (€1279), 512GB (€1509) of 1TB (€1739) aan opslagcapaciteit.

De iPhone 13 Pro Max is verkrijgbaar in dezelfde kleurenopties, maar is uiteraard iets duurder. De smartphone is te koop voor €1259 (128GB), €1379 (256GB), €1609 (512Gb) of €1839 (1TB).

iPhone 13 Pro (Max): drie grote verbeteringen

Zoals gezegd zijn er dit jaar drie grote verbeteringen te vinden wanneer je de iPhone 13 Pro naast de iPhone 12 Pro legt. Dat zijn het camerasysteem, de verbeterde accuduur en een beeldscherm met ProMotion-technologie. Maar weten deze veranderingen het dagelijkse gebruik van de iPhone ook naar een hoger niveau te tillen? Daar heb ik de afgelopen tijd extra op gelet:

#1 ProMotion maakt het verschil

De ProMotion technologie is niet nieuw, maar maakt dit jaar zijn debuut op de iPhone. Dat is prettig, want hierdoor is het mogelijk om gebruik te kunnen maken van een variabele verversingssnelheid van 120Hz. In de praktijk resulteert dit simpelweg in soepelere animaties tijdens het scrollen, waardoor de telefoon sneller aanvoelt. De gebruikservaring wordt hierdoor, naar mijn mening, in ieder geval sterk verbeterd.

Het variabele gedeelte is overigens heel fijn voor het volgende punt in mijn review: de batterij. Door deze functionaliteit maakt je iPhone 13 Pro niet altijd gebruik van de maximale verversingssnelheid en is het dus mogelijk om batterij te besparen. Je zult dus op sommige moment een verversingssnelheid van 10Hz kunnen hebben, waar je op andere momenten de volledige 120Hz gebruikt. Je iPhone optimaliseert het beeldscherm voor iedere situatie en doet dat gewoon goed.

#2 Een verbeterde accuduur

De accuduur van de iPhone 13 Pro gaat er dan ook zeker niet op achteruit, ondanks de toevoeging van 120Hz. Gezien de functionaliteit een echte stroomvreter is valt dat dus alles mee. Sterker nog: de accuduur heeft in de afgelopen tien dagen echt indruk op mij weten te maken.

Of we echt te maken hebben met een gemiddelde verbetering van anderhalf uur, zoals Apple beloofd, weet ik niet. Wel is er degelijk een verbetering te zien. Ik heb gemiddeld een schermtijd van drie uur behaald in de afgelopen tien dagen en deed gemiddeld ongeveer anderhalve dag met de accu.

Op de meest rustige dag behaalde ik een schermtijd van één uur en 31 minuten. Op de meest drukke dag behaalde ik zelfs een schermtijd van vijf uur en had ik aan het einde van de dag nog 20% batterij over. Met de toevoeging van het ProMotion-beeldscherm in het achterhoofd kan ik niet anders dan Apple complimenteren voor deze indrukwekkende verbetering.

#3 Het camerasysteem is next-level

Complimenten kan ik overigens ook genoeg geven over het camerasysteem. Ik kan me bijna niet meer heugen dat ik zo vaak tijdens een review met open mond naar het resultaat heb gekeken. De iPhone 13 Pro heeft niets minder dan de Pro Max op dit gebied en dat betekent dat iedere fotoliefhebber ook met dit model volledig zijn ei kwijt kan.

Althans, als dat ei ‘em voornamelijk in de details zit. Deze smartphone biedt, op zijn eigen manier, de ultieme gebruikservaring voor fotografen en filmmakers. Dat houdt simpelweg in dat de smartphone niet alleen overdag schittert, maar zichzelf juist in de avonduren weet te onderscheiden.

Hoe sterk deze iPhone 13 Pro is in situaties met slechte belichting zou ik bijna eng willen noemen. Foto’s komen met niet al teveel ruis en accurate kleuren uit de verf. Iets dat te danken is aan de vernieuwde ultra-wide camera.

Wanneer je de iPhone 13 Pro (Max) ongeveer 10cm bij een object vandaan houdt, schiet het camerasysteem automatisch in de macrostand. Dat is erg prettig, al komt Apple wel met een software-update die het mogelijk maakt om de functionaliteit uit te schakelen. Dat begrijp ik wel, want de shift tussen “normale” fotografie en macro is wel erg duidelijk te zien.

Het resultaat is overigens gewoon in lijn met de overige kwaliteiten van het camerasysteem, maar ik zie mezelf de feature niet dagelijks gebruiken.

Dat geldt overigens wel voor de Cinematic Mode van de iPhone 13 Pro (Max). De functionaliteit tilt smartphone-video namelijk echt naar een hoger niveau. Het kost enige moeite om te begrijpen wanneer het systeem nu precies automatisch de focus op objecten legt, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt is het volop genieten.

De beelden zijn, mede dankzij de uitmuntende stabilisatie, echt van hoge kwaliteit. Apple roept ieder jaar dat zijn camera beter is dan ooit te voren, maar ik kan wel stellen dat het bedrijf daar dit jaar echt niets teveel over zegt.

iPhone 13 Pro: de voordelen van vorig jaar

Het grootste deel van de consumenten die de iPhone 13 Pro willen kopen, komen waarschijnlijk van een iPhone 11 Pro of ouder. Logisch, want een jaarlijkse upgrade is anno 2021 niet iets meer wat echt de moeite waard is.

De stap van de iPhone 11 naar de iPhone 12-serie was een grote. Dat komt voornamelijk door het vernieuwde ontwerp, dat dit jaar dus gepaard gaat met een aantal prettige interne verbeteringen. Zo werd vorig jaar de accuduur iets terug geschaald ten opzichte van de iPhone 11 Pro, maar fixt Apple dat met de iPhone 13 Pro. Het camerasysteem is een grotere stap ten opzichte van vorig jaar en ook de ProMotion-technologie is een fijne toevoeging.

De iPhone 13 Pro beschikt overigens over een kleinere notch, wat ik persoonlijk niet echt de moeite waard vind om te bespreken. Het is een verbetering van 20% waar Apple veel en veel te lang mee gewacht heeft. Maar hey, als je dan toch die upgrade van vorig jaar meepakt dan is die kleinere notch natuurlijk ook wel fijn.

Als je wil weten wat de iPhone 12 Pro je nu echt te bieden heeft, lees dan zeker even de review die ik daar vorig jaar over schreef.

Geen schoonheidsprijs

Goed, door naar de dingen die de iPhone 13 Pro (Max) eigenlijk helemaal niet zo goed doet. Om heel eerlijk te zijn een onderdeel waar ik dit jaar meer moeite mee heb dan normaal gesproken. Ja, de iPhone 13 Pro is alles behalve betaalbaar en de “kleinere” notch is een na jaren van wachten echt een lachertje. Maar hele grote nadelen brengt deze smartphone niet met zich mee. Al is er wel iets waar Apple echt iets aan moet doen.

De iPhone 13 Pro (Max) zelf is niet heel veel dikker geworden, maar het camerasysteem begint echt tot het gênante aan toe te groot te worden. De lenzen zijn gigantisch en het blok zelf zorgt ervoor dat de telefoon er alles behalve strak meer uitziet. Al helemaal wanneer de telefoon op het camerasysteem op je tafel ligt. Het ontwerp wist in 2019 al geen hoge ogen te gooien, maar in vergelijking met dit huidige model begin ik daar echt heimwee naar te krijgen.

Tijd om volgend jaar dus gewoon lekker het camerasysteem terug in de behuizing te stoppen en te stoppen met het grote camerablok. Want ondanks de mooie kleurenopties, de roestvrijstalen randen en een kleinere notch verdient deze iPhone 13 Pro geen schoonheidsprijs.

iPhone 13 Pro (Max): tot in de detail je allerbeste optie

Heb je eigenlijk wel een schoonheidsprijs nodig als je de rest heel erg goed doet? Wat mij betreft niet echt. De iPhone 13 Pro (Max) lijkt op een aanzienlijk kleinere update dan het in de praktijk is. De smartphone biedt de consument ontzettend veel en dat zit ‘em dan voornamelijk in de details. De krachtige cameraopties, de verbeterde accuduur en het variabele beeldscherm.

Als je het maximale uit je smartphone wil halen en gek bent op fotografie dan is de iPhone 13 Pro (Max) tot in de detail echt je allerbeste optie. Maakt niet uit welke smartphone je er tegenover zet.