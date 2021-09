Camerasysteem iPhone 13 Pro (Max) tot het uiterste getest

Een bekende fotograaf is in het Oost-Afrikaanse land Tanzania aan de haal gegaan met het camerasysteem van de nieuwe iPhone 13 Pro. Specificaties vertellen natuurlijk maar een deel van het verhaal. Daarom is het goed om te zien wat zo’n systeem in huis heeft, zeker in de handen van een professionele fotograaf.

Op de persoonlijke website van de fotograaf, Austin Mann, zijn foto’s te zien die met de iPhone 13 Pro gemaakt zijn. Mann laat zien dat Apple redelijk wat verbeteringen doorvoerde. Mocht je alle foto’s die gemaakt zijn in Tanzania willen bekijken, dan raden we je aan zeker een kijkje op zijn website te nemen.

Camerasysteem iPhone 13 Pro

Mann is vooral te spreken over de macrofuncties van de iPhone 13 Pro. “Ook al heeft de iPhone slechts drie lenzen, de toevoeging van macrofotografie voelt aan alsof Apple een nieuwe lens toevoegde. Voor serieuze fotografen is dit waarschijnlijk de sterkste toevoeging voor de line-up van dit jaar”, schrijft Mann op zijn blog.



My iPhone 13 Pro Camera Review from Tanzania is live! Check it out. https://t.co/Sm9urm01nC#ShotoniPhone13Pro pic.twitter.com/a2iVk2d5sf — Austin Mann (@austinmann) September 22, 2021

Mann behandelt bovendien de Photographic Styles. Met die optie is het volgens de fotograaf mogelijk subtiele veranderingen door te voeren aan een foto. En dat zonder het gevoel te hebben een filter over het beeld te plaatsen. Normaliter gebruikt hij de ProRAW-opties, maar in een enkel geval wil hij foto’s op z’n iPhone hebben die er meteen goed uitzien.

De fotograaf is heel enthousiast

Tot slot is Mann zeer te spreken over de Cinematic-modus van de iPhone 13 Pro. Volgens Mann gaan we “voorbij aan computationele fotografie en stappen we in het rijk van computationele videografie”. Dit is volgens Mann “wederom een fundamentele shift waaruit blijkt dat goede software de beperkingen van de hardware kan omzeilen”. Daardoor ontstaan er “onbeperkte mogelijkheden in het creatieve proces”.

In de fotoserie die Mann gemaakt heeft met de Pro, komen mensen, dieren en natuur aan bod.

Austin Mann