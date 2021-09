De iPhone 13 Pro Max heeft het allerbeste beeldscherm van de markt

De iPhone 13 is het paradepaardje van Apple en dat is niet geheel onterecht. Het beeldscherm levert een topprestatie.

De iPhone 13 Pro Max is de duurste telefoon die je van Apple kunt kopen. Voor die prijs krijg je een groter scherm en een net wat betere camera vergeleken met de Pro. Dat scherm is niet alleen groter maar kent ook uitstekende prestaties als we expertsite DisplayMate moeten geloven.

De iPhone 13 Pro Max heeft het beste scherm

Sterker nog, volgens de site is het beeldscherm van de iPhone 13 Pro Max het beste van de markt. Geen ander merk kan tippen aan het 6,7 inch Super Retina XDR-scherm met Pro Motion-technologie. Met het nieuwe screen breekt de iPhone 12 records. Zo heeft het nieuwe standaarden neergezet voor contrast, helderheid, kleurnauwkeurigheid, schermreflectie en zichtbare schermresolutie. Het weet daarmee een A+, of omgerekend naar Nederlandse cijfers een 10 te scoren.

De iPhone 13 Pro Max scoorde op alle verschillende categorieën groen wat zeer goed tot uitstekend betekent. Daarbij horen naast de eerdergenoemde categorieën ook zaken als kijkhoek en videokwaliteit. Eveneens breekt het een record voor het hoogste aantal nits. Deze staat nu op 1050. Het bedrijf maakt dan ook grote stappen sinds dat het is overgestapt naar OLED-technologie. Iets wat andere merken al eerder deden. Nu zijn ze die dus weer voorbij.

Uitstekende prestaties

“De iPhone 13 Pro Max voegt zich bij een zeer selecte groep van smartphoneschermen die allemaal een bijna perfecte kalibratienauwkeurigheid en prestaties bieden die visueel niet te onderscheiden zijn van perfect,” laat DisplayMate weten.

Als we de geruchten moeten geloven, gaat Apple zelfs een volgende stap zetten op het gebied van het beeldscherm van de iPhone 14. De notch zou worden weggewerkt en in plaats daarvan komt een punch-hole. Dat heeft er mee te maken dat Face ID weggewerkt kan worden. Bij de iPhone 13 Pro Max zien we overigens al een kleiner notch.

Apple Insider