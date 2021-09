iPhone 13 Pro (Max): 5 dingen die je moet weten over de krachtpatser

Apple heeft tijdens het California Streaming evenement de nieuwe iPhone 13 Pro en 13 Pro Max aangekondigd. Uiteraard zijn dit wederom de toptoestellen van het bedrijf, maar wat hebben ze dit keer te bieden?

Om je daar een goed beeld van te geven zetten we vijf dingen op een rij die je moet weten over deze nieuwe smartphones.

iPhone 13 Pro (Max): 5 dingen die je moet weten

De iPhone 13 Pro en 13 Pro Max zijn officieel uit de doeken gedaan. Maar wat hebben ze je nu te bieden ten opzichte van de huidige modellen? Ik zet het voor je op een rij!

#1 Zelfde ontwerp, met kleine verbeteringen

Het was te verwachten, maar net als bij de iPhone 13 zijn de Pro en Pro Max voorzien van een zelfde ontwerp als vorig jaar. Al doet Apple bij de twee toptoestellen niet heel veel anders met het camerasysteem. De enige wijziging die te vinden is, tref je aan de voorkant van de toestellen aan. De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn voorzien van een 20% kleinere notch.

Deze wijziging is overigens niet uniek aan de Pro-modellen, maar werd ook bij de iPhone 13 en 13 mini aangekondigd.

#2 iPhone 13 Pro (Max) doen het met 120Hz

Het werd potverdikkie eens tijd: de Pro (Max) is voorzien van een 120Hz beeldscherm. Dankzij een hogere ververssingsnelheid voelt het beeldscherm een stuk soepeler aan. Dit merken consumenten voornamelijk bij het spelen van games of bij het scrollen van webpagina’s of social media feeds.

Zoals verwacht hanteert de iPhone 13 Pro (Max) de ProMotion-technologie, net zoals de iPad Pro dat ook doet. Dit houdt in dat de verversingssnelheid niet constant op 120Hz wordt vastgezet, maar variabel is. Zo zijn er dus momenten dat je slechts 30Hz gebruikt en momenten dat je 120Hz gebruikt.

Naast de ProMotion-technologie wordt er ook gebruikgemaakt van een vernieuwd Super Retina XDR beeldscherm. Deze is voorzien van een maximale helderheid van 1000 nits, wat het scherm in de buitenlucht simpelweg beter afleesbaar maakt.

#3 De accu krijgt een upgrade

De iPhone 13 Pro (Max) is net als zijn kleinere broertje voorzien van compactere componenten. Dankzij deze ontwikkeling is er meer ruimte voor de batterij. Ondanks dat de smartphones dus hetzelfde formaat blijven, stijgt de accuduur wel.

In tegenstelling met het model van vorig jaar gaat de Pro maar liefst 1,5 uur langer mee. De Pro Max gaat 2,5 uur langer mee.

#4 iPhone 13 Pro (Max): alles op het camerasysteem

Het was wel een beetje te verwachten: de iPhone 13 Pro (Max) moet het voornamelijk hebben van het camerasysteem. Sterker nog: Apple noemt dit “onze grootste cameraverbetering ooit”. Zo is het camerasysteem voorzien van een 70mm Telefoto-lens, een Ultra-Wide lens en een Wide-lens. Deze combinatie zorgt er niet alleen voor dat je tot 6x optisch kunt zoomen, maar ook dat macrofotografie naar een veel hoger niveau getild kan worden. Tel daar de toevoeging van Smart HDR en Photographic Styles bij op en je hebt toegang tot veel nieuwe mogelijkheden.

Net als bij de iPhone 13 (mini) is ook de Pro (Max) een smartphone dat op gebied van video veel te bieden heeft. Cinematic Mode zal logischerwijs dus ook beschikbaar zijn op deze modellen. Voor wie het gemist heeft: dankzij deze “Portret Modus voor Video” worden video-opnames naar een veel hoger niveau getild.

Dankzij ProRes is het overigens ook mogelijk om te filmen in een 4K resolutie met 60 frames per seconde.

#5 iPhone 13 Pro (Max): prijzen en beschikbaarheid

De Pro is vanaf aanstaande vrijdag vooruit te bestellen en zal vanaf 24 september beschikbaar zijn. De nieuwe smartphone kost je minimaal €1159 en is beschikbaar in de kleurenopties grafiet, goud, zilver en Sierra blauw. Datzelfde geldt voor de Pro Max, al is deze smartphone vanaf €1259 te verkrijgen.

Beide toestellen zijn overigens ook met een nieuwe opslagoptie te verkrijgen. De smartphones zijn vanaf volgende week dus ook met 1TB opslagcapaciteit verkrijgbaar. Meer weten? Check de website van Apple!