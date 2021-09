Nieuwe camerafeature niet op alle iPhone 13 Pro-modellen te gebruiken

Tijdens California Streaming maakte Apple bekend dat de nieuwe iPhone 13 Pro en Pro Max voorzien worden van een hoop nieuwe camerafunctionaliteiten. Erg prettig, maar wat het niet vertelde is dat jij niet tot al die functionaliteiten toegang krijgt.

De nieuwe functionaliteit is er niet eentje die nog even op zich laat wachten. Hij is wel degelijk beschikbaar tijdens de lancering van de iPhone 13 Pro, maar zal niet op ieder beschikbaar model ondersteund worden. Snap jij het nog?

Nieuwe feature niet voor alle iPhone 13 Pro-modellen

Het is met de nieuwe iPhone 13 Pro mogelijk om video’s te schieten in de 4K ProRes format. Deze tilt de beelden niet alleen naar een hoger niveau, maar zorgt er ook voor dat ze makkelijker te bewerken zijn. Erg prettig natuurlijk, maar je kunt er alleen gebruik van maken als je de juiste Pro of Pro Max kiest.

De functionaliteit is bijvoorbeeld alleen te gebruiken op iPhone 13 Pro-modellen met 256GB of hoger. Wanneer jij er dus voor kiest om het instapmodel te nemen, moet je er dus wel rekening mee houden dat je misgrijpt. Althans, je krijgt de ProRes-functionaliteit wel maar schiet de beelden dus maximaal in 1080p.

Om de Pro volledig te kunnen gebruiken zoals hij gepresenteerd is ben je dus niet minimaal €1159, maar minimaal €1279 kwijt. Voor de Pro Max gaat die prijs van €1259 naar €1379.

Wat hebben ze wel te bieden?

Het is wel degelijk een belachelijke beslissing te noemen, maar Apple biedt de consument die voor het instapmodel wil gaan wel een aantal andere verbeteringen. Zo beschikken de smartphones o.a. over een kleinere notch, een hogere verversingssnelheid en een zuinigere batterij.

Benieuwd welke dingen er precies nieuw zijn bij de 13 Pro en 13 Pro Max? Check dan zeker even het artikel dat we daar gisteravond over schreven! Je vindt het artikel via het bovenstaande Lees ook blokje.