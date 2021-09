iPhone 13 Pro met 120 Hz: daar hebben ontwikkelaars straks ook iets aan

Eén van de belangrijkste features van de iPhone 13 Pro en 13 Pro Max is het ProMotion-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. De iPhone kan binnen een bereik van 10Hz tot 120Hz de beeldverversing automatisch aanpassen waar nodig. Bijvoorbeeld voor het behoud van je accu: als er geen hoge snelheid nodig is, hoeft dat dus ook geen energie te kosten.

Een ander voordeel van het scherm is natuurlijk het feit dat de beelden ontzettend soepel over het scherm vloeien. Hoe hoger de verversingssnelheid – en daarmee het aantal beelden per seconde – hoe vloeiender tekst voorbij scrolt en animaties zijn. Hier staat echter nog wel een kanttekening voor ontwikkelaars bij.

iPhone 13 Pro met 120Hz-scherm

Ontwikkelaars kunnen vooralsnog geen gebruikmaken van die 120Hz wanneer ze dat willen. En dat betekent dat jij als gebruiker dus ook weinig apps tegenkomt die zo vloeiend draaien. Scrollen werkt bijvoorbeeld wel in de 120Hz-stand, maar de animaties kunnen er dan weer geen gebruik van maken. Een vreemde beperking.

Die beperking zorgt er namelijk voor dat je als gebruiker aanloopt tegen een vreemde ervaring. Enerzijds merk je dat het lezen van teksten bijvoorbeeld heel fijn is, wanneer je geregeld scrolt. Maar wanneer je dan een game opstart, dan loop je tegen die lagere verversingssnelheid van maximaal 60Hz aan.

Apple belooft verbetering

Apple belooft verbetering in de situatie. Ontwikkelaars krijgen namelijk in de toekomst toegang tot het 120Hz-scherm van de iPhone 13 Pro en Pro Max. Daardoor kunnen ze dus overal die vloeiende ervaring aanbieden. Ze moeten daarvoor wel nog de plist van hun apps updaten, want anders werkt de functionaliteit niet.

Binnenkort brengt Apple een nieuw ondersteuningsdocument uit voor ontwikkelaars waarin alles uitgelegd wordt. Waarschijnlijk krijgen we dan te maken met een opt-in-systeem, zodat de batterij ontzien kan worden. Wanneer het allemaal zo ver is, dat heeft het bedrijf uit Cupertino niet bekendgemaakt.

9to5Mac