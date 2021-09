iPhone 13: één minuut aan 4K ProRes materiaal neemt 6GB in beslag

De nieuwe iPhone 13 heeft met Cinematic Mode en ProRes twee unieke camera-functionaliteiten te bieden aan de consument. Al moet je voor die laatste wel het juiste toestel hebben. De instapmodellen van de ondersteunde smartphones worden namelijk niet voorzien van 4K ProRes en vandaag wordt iets duidelijker waarom dat het geval is.

Wie zijn iPhone 13 Pro of Pro Max wil gebruiken voor 4K ProRes video, die zal met één belangrijk onderdeel rekening moeten houden. De video die je op wil gaan nemen neemt waarschijnlijk een hele boel opslagcapaciteit in beslag. Een minuutje aan beeldmateriaal neemt namelijk al snel 6GB in beslag. Ouch.

4K ProRes: 6GB per minuut

Het is duidelijk niet voor niets dat Apple 4K ProRes niet naar het instapmodel iPhone 13 Pro (Max) brengt. De smartphone heeft namelijk een standaard opslagcapaciteit van 128GB en dat lijkt niet genoeg te zijn voor de functionaliteit. Ray Wong, Senior Review Editor bij Input, laat op Twitter weten hoeveel een minuut aan beeldmateriaal je gaat kosten: 6GB. Een video van een paar minuten gaat dus niet in de koude kleren zitten en daarom is de beslissing van Apple best wel logisch.



FYI, 1 minute of ProRes Video shot on iPhone 13 Pros clocks in at 6GB Use that information however you want — Ray Wong (@raywongy) September 21, 2021

Dat wil overigens niet zeggen dat de 4K ProRes functionaliteit waardeloos is. In tegendeel zelfs. Het gaat je wat opslagcapaciteit kosten, maar de iPhone 13 Pro en Pro Max worden waarschijnlijk dé smartphones voor het schieten van video’s. Al moeten we voorlopig nog wel even wachten voor we dat ook daadwerkelijk te zien krijgen.

Apple heeft laten weten dat ProRes, net als SharePlay, voorlopig nog even op zich laat wachten. De functionaliteit verschijnt waarschijnlijk pas vanaf de herfst.

iPhone 13 Pro en Pro Max

De iPhone 13 Pro en Pro Max zijn sinds afgelopen vrijdag te bestellen en worden vanaf aanstaande vrijdag geleverd. We hebben zelf al even kunnen spelen met de nieuwste smartphones en vertellen in het onderstaande artikel wat ons het meeste is opgevallen.

Benieuwd wat de nieuwe toestellen überhaupt te bieden hebben? Lees dan zeker even dit artikel!