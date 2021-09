iPhone 13 mini beschikt over hetzelfde probleem als de iPhone 12 mini

Heb je een iPhone 13 mini? Dan heb je waarschijnlijk last van een probleem wat iPhone 12 mini-bezitters ook al langer kennen.

De iPhone 13 mini is natuurlijk een handig toestel. Het past prima in je broekzak en je kunt met één hand alles bedienen. Toch heeft de telefoon natuurlijk ook nadelen. Zo is de batterijcapaciteit niet al te groot en kent het nog een ander probleem wat de iPhone 12 ook had.

Problemen bij de iPhone 13 mini

Ook dit probleem voor de iPhone 13 mini heeft met de batterij te maken. Om precies te zijn met de MagSafe-oplader. Deze kan bij gewone exemplaren 15 watt laden ondersteunen. Dat geldt echter niet voor de mini. Voor de 12 mini was 12 watt de grens en ook bij de 13 is dit nu het geval. Je kunt dus niet zo snel opladen als bij de andere modellen.

Dit probleem is naar voren gekomen in Apple’s support document. Raar is het niet aangezien het ontwerp van de iPhone 13 mini vrijwel identiek is als die van de 12 mini. Mogelijk heeft dit te maken met de temperatuur van de telefoon. Deze wordt aardig warm als je aan het opladen bent, desondanks zorgt MagSafe ervoor dat een toestel niet kan oververhitten.

Toch hoeft de mindere capaciteit van de lader geen probleem te zijn. De batterij in de iPhone 13 mini is kleiner, waardoor deze minder energie nodig heeft om volledig opgeladen te zijn. Hierdoor kan het minder lang duren voordat een telefoon volledig is opgeladen.

Nog een ander MagSafe-probleem

Toch is dit niet het enige probleem met MagSafe wat vandaag naar buiten kwam. Eerder kwam al naar buiten dat de MagSafe Duo Charger niet helemaal goed werkt met de iPhone 13 Pro. De telefoon past er niet helemaal goed op, maar laadt wel goed.