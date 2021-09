iPhone 13 MagSafe hoesjes zien nu al het daglicht door gelekte beelden

Slecht nieuws voor Apple voorafgaand aan het iPhone-event. Een gelekte video toont silicone MagSafe-hoesjes voor de iPhone 13 Pro Max.

Het is natuurlijk geen geheim dat de iPhone 13 waarschijnlijk deze maand wordt aangekondigd. Apple houdt het liefst alles geheim voorafgaand aan de lancering. Desondanks lekt er regelmatig wat uit. Dit keer zijn het silicone hoesjes voor de Pro Max.

iPhone 13-hoesjes uitgelekt

De video is op Twitter geplaatst door gebruiker @PinkDon1. Daar was Apple zo te zien niet heel erg blij mee, want de beelden zijn alweer offline gehaald. Het filmpje is 4.000 keer bekeken voordat die uit de lucht ing. Of de gebruiker betrouwbaar is, moet nog blijken. De lekker heeft niet echt een trackrecord zoals een Jon Posser bijvoorbeeld wel heeft. De video lijkt dus te zijn opgenomen in een fabriek die de iPhone 13-hoesjes maakt.

Goed, als de beelden daadwerkelijk klopt zien we de nieuwe hoesjes van de iPhone 13. Op de beelden is te zien hoe er een collectie hoesjes verpakt liggen in witte doosjes die weer omhuld zijn door plastic. Echt heel veel bijzonders is er niet op te zien. Wel zien we het woordje MagSafe staan, wat er dus op duidt dat ze met de magneet werken. Ook lijkt hiermee duidelijk te zijn dat het nieuwe toestel ook echt de iPhone 13 gaat heten.

Komt die satellietfunctie er?

Inmiddels zijn er al een aantal zaken uitgelekt over de iPhone 13, al is de vraag in hoeverre de informatie allemaal correct is. Zo is een van de meest veelbesproken features van de laatste week de satellietfunctie. Hiermee zou het mogelijk zijn om te kunnen bellen op plaatsen waar slecht of helemaal geen bereik is. Het gerucht werd naar buiten gebracht door analist Ming-Chi Kuo en later bevestigd door Bloombergs Mark Gurman. Wel lijkt deze alleen op bepaalde plaatsen te werken. Wordt dus waarschijnlijk nog vervolgd.

Apple Insider