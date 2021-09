iPhone 13: zo krachtig zijn de nieuwe smartphones van Apple

Onlangs kondigde Apple officieel de nieuwe iPhone 13-serie aan. Het bedrijf vertelt een hoop over die dingen, maar gaat zelden in op specificaties. Die vertellen natuurlijk maar het halve verhaal, aangezien het erom gaat wat je ermee kunt. Dan nog kan het geen kwaad om de smartphones langs een benchmark te laten gaan.

Tijdens zijn presentaties laat Apple graag zien hoe snel de nieuwe processor van een nieuwe iPhone is. Bij de presentatie van de iPhone 13 was dat niet anders. Uiteraard is de A15 Bionic-chipset de snelste mobiele processor ooit van het bedrijf. Maar de Geekbench geeft ons daar een veel duidelijker beeld bij.

Hoe snel is de chip in de iPhone 13?

De Geekbench is een populaire benchmark die allerlei producten test, waardoor je ze met elkaar kunt vergelijken. Zo krijg je een veel beter beeld van hoeveel sneller de nieuwe iPhone is, bijvoorbeeld. Zo scoorde de iPhone 13 Pro 14.216 punten in de Metal GPU-test. Dat is 55 procent hoger in vergelijking met de iPhone 12 Pro.

De iPhone 12 Pro scoorde vorig jaar 9.123 punten. De iPhone 13 deed het ook heel goed met een score van 10.608 punten. Over het algemeen geldt voor die scores: hoe hoger ze zijn, hoe beter dat is. De nullijn in deze tests ligt op duizend punten. Dat is vergelijkbaar met een Intel Core i3-8100-processor.

Single- en multi-coretests

De test hierboven maakt gebruik van de vijf kernen in de Pro en vier kernen in de reguliere iPhone 13. Hoe zit het met de single-coretest? Dan zijn de scores respectievelijk 1.724 en 1.738 punten. In de multi-coretest liggen de scores van de smartphones op 4.587 en 4.766 punten, voor de Pro en het instapmodel.

Ter vergelijking: de iPhone 12 scoorde vorig jaar 1.570 en 3.858 punten op die twee tests. Dat betekent dat de A15 Bionic vijftien tot twintig procent sneller is in single- en multi-coretests. De CPU is in de iPhone 13 en de Pro hetzelfde, daarom zitten er geen noemenswaardige verschillen in die specifieke uitslagen.

Macrumors