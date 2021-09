iPhone 13 kopen? Op deze plekken kun jij het beste je oude verkopen

Nu de iPhone 13 uit is, is de kans aanwezig dat je uiteindelijk de nieuwe smartphone van Apple op de kop gaat tikken. En dan kun je de oude natuurlijk aan iemand anders geven. Of je probeert er nog iets uit te halen. Dit zijn daarbij een paar goede plekken waar je je oude toestel kunt slijten.

Hier verkoop je je iPhone voor de iPhone 13

Apple Trade In

Wanneer je niet te veel gedoe wil hebben, dan kun je bij het aanschaffen van je iPhone 13 in de Apple Store je oude iPhone inleveren. Op die manier krijg je een nette korting op je nieuwe toestel en weet je dat het gewoon goed zit. Hij wordt bij inname even goed gecontroleerd en daarna krijg je te horen wat je oude toestel waard is en wat dus de korting is wanneer je de nieuwe aanschaft. Het is wat dat betreft te vergelijken met een autodealer, waar je ook vaak je oude auto kunt achterlaten voor een goede korting.

Marktplaats

Ja, Marktplaats. Het is een plek waar je zelf kunt bepalen wat jij vindt dat jouw huidige iPhone waard is, zodat je daarna de iPhone 13 kunt kopen. Soms lukt het je om een goede prijs te krijgen wanneer je iemand vindt die begrijpt wat de waarde van jouw smartphone is. Maar de kans dat dat lukt, is redelijk klein. Over het algemeen vind je op de website mensen die op zoek zijn naar een koopje en vaak onrealistisch laag bieden voor je smartphone. En dan krijg je ook nog de berichten in de trend van ‘ik bied je bedrag X en dan kom ik hem nu halen’. En dan heel agressief reageren wanneer je daar niet positief op reageert.

eBay

Het voordeel van eBay is dat je internationaal kan verkopen. Je krijgt wat dat betreft dus de hele wereld als afzetmarkt. Daarnaast is het zo dat wanneer iemand een bod doet, dat dat min of meer bindend is. Je krijgt dus geen nepbiedingen over ander gedoe. Het nadeel is alleen wel dat je flink wat van het verkoopbedrag moet afstaan aan eBay zelf. Althans, dat wordt ingehouden, waardoor je van de 700 euro die je voor een iPhone wil hebben er uiteindelijk maar iets van 600 voor krijgt. Daar moet je dus goed rekening mee houden wanneer je je smartphone wil verkopen om een iPhone 13 te scoren.

Inkoopwinkels voor je iPhone 13-budget

Tot slot kun je nog je geluk beproeven bij een inkoopwinkel. Daar kun je je oude iPhone brengen en het geld dat je er daarvoor krijgt gebruiken om een iPhone 13 op de kop te tikken. Het zijn soms wel wat winkels die een beetje louche overkomen, maar soms kun je er een goed bedrag voor krijgen en daarmee dus je nieuwe smartphone financieren.

Let er wel op dat voordat je je je iPhone wil verkopen om een iPhone 13 te kopen, dat je bij overdracht al je je gegevens hebt opgeslagen en de smartphone terugzet naar de fabrieksinstellingen. Succes!